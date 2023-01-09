春節87條國道客運享優惠 北部省道疏運報你知

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（中央社記者高華謙新北9日電）春節連假將至，19日到29日有87條國道客運路線配合優惠，平日無優惠的路線將打85折；另外，第一區養護工程處估小年夜及除夕南下車流量大，建議南下用路人選擇台61線行駛。

台北區監理所今天說，交通部為鼓勵民眾連假期間搭公共運輸，紓解國道壅塞，19日到29日共有87條國道客運路線配合提供優惠，平日無優惠的路線將以原價85折出售，而平日已提供優惠票價的路線則維持原優惠票價。

轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，使用電子票證即可享有轉乘一段票或基本里程免費優惠。

此外，第一區養護工程處表示，今年春節假期10天，預估返鄉車潮在20日（小年夜）及21日（除夕）車流量較大，建議南下返鄉用路人可選擇台61線做為替代道路。

第一區養護工程處分析近3年春節期間交通狀況，預估今年春節容易壅塞的路段和時間如下。

22日（大年初一）及23日（初二）南北向主要交通要道車多，省道台61線新竹香山到南寮北上路段，從初二下午3時開始車多壅塞，且可能持續到隔天凌晨。

第一區養護工程處表示，23日（初二）到26日（初五）上午9到下午4時，台64線東行接國道3號中和交流道路段、台65線南下接國道3號土城交流道路段容易車多。

另外，25日（初四）到27日（初六）下午3時後，國道及省道台61線香山到南寮路段會有北返車潮，可能持續到深夜或隔天凌晨。

第一區養護工程處預估，北部短程出遊熱門時段是24日（初三）到28日（初七）上午11時到晚間7時，主要車多路段為台2線淡水、基隆萬里及台3線大溪。由於北部民眾由宜蘭北返時經常選擇台2線為國5替代路線，造成福隆路段壅塞，建議選擇省道台9線北宜公路為國道5號替代路線。

第一區養護工程處說，春節期間省道管制措施包括台68線西行南寮匝道自19日晚間9時到29日晚間9時禁止左轉台15線南下，用路人需直行至終點榮濱路再轉東大路或天府路匯入台15線南下。

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台61線新港3街口自19日晚間9時到29日晚間9時封閉；鳳鼻尾隧道北口的竹1路口則持續封閉到30日，預估在24日（初三）、25日（初四）南下會有較大車流，將會有義交在重要路口協助疏導，並視狀況機動禁止左轉；至於台7線49K到50K大曼路段春節期間將暫時封閉。

高公局預定24日（初三）到26日（初五），每天中午12時到深夜0時，封閉台61線銜接國道3號西濱交流道北上匝道，建議北上用路人可續行台61至前方83公里附近，左轉香山聯絡道銜接國道3號交流道北上。（編輯：方沛清）1120109