高鐵春節再加開12列車 7日凌晨起售票

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台灣高鐵今天表示，春節疏運期間再加開12班次列車，包含南下7班、北上5班，加開列車7日凌晨0時開放民眾訂票。

18日至30日是台灣高鐵規劃為期13天的春節疏運，台灣高鐵發布新聞稿表示，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開12班次（南下7班、北上5班）列車，以加強服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求。

台灣高鐵說，春節疏運期間共加開454班次列車，包含南下193班、北上261班，總計13天提供2269班次列車的旅運服務，為方便旅客提早規劃行程，台灣高鐵企業網站首頁已公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況。

另外，台灣高鐵表示，配合春節連續假期，1月7日及2月4日調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，2天特別增開各3班次北上列車，即日起已陸續配合預售時程開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵指出，持定期票或回數票旅客，在20日至29日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，並將免費展延10天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自30日（含）或原效期截止日起展延效期。（編輯：管中維）1120105