個人經濟商機崛起 圍爐推微型年菜及套餐

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）農曆春節即將到來，餐飲業者紛紛推出年菜組合搶商機，由於個人經濟崛起，業者今天表示，除了推出2到6人份的微型年菜，更推出個人年菜套餐，一個人也能吃得澎湃。

隨著單身人口逐漸增加，個人經濟崛起，年菜也提供彈性組合，寬心園蔬食餐廳董事長黃瓊瑩表示，她發現有不少顧客，因工作因素而無法返家過年，所以從除夕到大年初二推出「個人年菜套餐」，即使一個人過年，也能輕輕鬆鬆享用澎湃年菜。

年節期間除大魚大肉外，黃瓊瑩說，有不少年輕人為父母訂購蔬食年菜，從小年夜到大年初二都能提領，可嚐到當天製作的新鮮蔬食，消費者訂購後可選擇在台北或台中提領，節省運送時間，保留年菜口感及新鮮度。

近年來家戶人口數漸少，也改變外帶年菜份量的銷售占比，新天地餐飲集團行銷副總林國威說，10年前外帶年菜銷售以10人份為主，但近年來6人份年菜銷售數量逐年上升，2022虎年6人份年菜銷量已近6成，反映台灣家庭人口結構變化。

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微型年菜正夯，看好小家庭圍爐商機，位於日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」，業者指出，在除夕當天推出2到6人小家庭合菜，並依用餐人數規劃3款合菜菜單供選擇，除夕夜訂位已超過8成。

而阿秋大肥鵝餐廳除了有10人份的外帶年菜，今年首度推出「盆菜」，標榜「一鍋盆菜吃盡山珍海味」，業者表示，盆菜食材包括鮑魚、滷雞腿、花菇、燒鵝、鮮竹筍、白蝦及燒臘等16種食材，分別以燉、燜烹調，再結合干貝、排骨熬製的湯底，費工程度不輸佛跳牆。（編輯：郭諭儒）1120102