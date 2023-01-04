台金航線春節第4波加班機 7日受理訂位

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金門縣政府4日表示，今年農曆春節第4波加班機加開台北-金門來回班機各17架次及台中-金門來回班機各2架次，7日上午9時起受理訂位。圖為2023年1月3日一架班機飛越金門航空站上空。中央社記者黃慧敏攝 112年1月4日

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（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣政府今天表示，春節第4波加班機加開台北-金門來回班機各17架次及台中-金門來回班機各2架次，共提供5572座位數，7日上午9時受理訂位。縣府並將視需求持續爭取加開班機。

縣府發布新聞稿表示，112年春節假期為20日到29日，長達10天。縣府為了讓民眾順利返鄉過節，今天由觀光處副處長董雲馨率縣府團隊赴民航局與各航空公司協調第4波加班機，立委陳玉珍辦公室主任董志謀共同與會。

觀光處表示，經縣府努力協調後，航空公司決定加開北金雙向尖峰時段來回班機各17架次，以及台中-金門來回班機各2架次，雙向共38架次加班機及放大機型，總共可提供5572座位數。

觀光處說明，這次春節疏運各航空公司在開放正班機及第1、2及3波訂位時，即已釋出大部分運能，但仍有民眾反映機位需求，縣府去年12月24日至28日受理登記機位尚有需求約3339人次，大多為台北-金門及台中-金門航線為主。

董雲馨表示，經縣府努力協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，在非常緊湊的時間下調度出這次春節第4波加班機，提醒民眾儘早作好準備。

春節台金航線管制期間為，1月19日至24日台灣出發往金門方向，以及1月23日至30日金門出發往台灣方向。新聞稿指出，航空公司人員表示，非管制期間仍有加開班機，如有需求民眾可以多加利用。縣府後續也將依實際需求持續和航空公司協調爭取加開加班機，提供充裕運能，讓鄉親順利返鄉過年。

觀光處再次呼籲民眾，第4波加班機開立機票與限制規定與前3次管制期間訂票作業規定與程序一樣，在前述管制期間針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請民眾注意。（編輯：謝雅竹）1120104