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因應112年春節連假車多 南橫公路1/24、1/26取消管制

2022/12/28 10:54
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）公路總局第三區養護工程處今天表示，南橫公路梅山口至向陽路段原每週二、四管制禁止通行，但因應112年春節連假車潮，1月24日及1月26日共2天週二、四取消管制通行，以減少壅塞。

交通部公路總局第三區養護工程處今天新聞稿表示，台20線南橫公路梅山口至向陽路段每週二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，讓山林環境適度休養生息，同時工務段也利用管制時段進行環境維護。

不過因應112年度春節連假，將於1月24日（週二）及1月26日（週四）共2天取消管制通行，以減少連續假期大量出遊車流壅塞，開放時段仍維持為早上7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

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第三區養護工程處提醒，有意上山遊客可事先查詢道路管制時間與山區路況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山；另外也要隨時注意偶發性可能落石發生。

此外，有網友近日分享在南橫山區拍攝到台灣黑熊身影，公路總局甲仙工務段段長陳正偉對中央社記者表示，之前就曾看到黑熊出沒，除了黑熊，還有黃喉貂及藍腹鷳等鳥類，但希望民眾不要特地跑來看，多給動物們生存空間。（編輯：黃世雅）1111228

#台20線南橫公路
#梅山口至向陽路段
#南橫公路
陳正偉
寒流來襲 南橫公路若結冰嚴重不排除預警性封閉 南橫通車垃圾多 驚見黃喉貂咬便當環境亂象
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