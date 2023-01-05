農曆春節期間 省道24處易塞車

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（中央社記者余曉涵台北5日電）交通部公路總局今天表示，預估春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及廟宇參拜熱點等。

公路總局發布新聞稿表示，1月19日下午至29日止，將執行春節連續假期交通疏運計畫，預估春節假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及廟宇參拜熱點等。

公路總局指出，除預判尖峰時段外，各重點路段也規劃相關交通疏導措施，如規劃替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等，呼籲民眾儘量避開尖峰時段行駛，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路總局指出，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮。

台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻到香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施，並配合高速公路局於1月24日到26日封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

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公路總局表示，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠；凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。

國道客運方面，公路總局說，目前東西部總計提供7萬班次及231萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至1月3日國道客運總計售出1萬5249張，佔可售張數6.34%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂。（編輯：管中維）1120105