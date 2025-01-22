因應春節連假人車 高雄觀光景點啟動交通管制

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市政府交通局今天表示，今年春節連假，高市觀光景點包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等，將依交通狀況啟動交管措施。

交通局今天發布新聞稿指出，知名的旗山老街，因應春節連假期間旅遊人潮，旗山老街及華中街（中正路至延平一路）時段管制為行人徒步區禁止車輛進入。

另外，台3線中華路、中正路及中學路等沿線路口上午10時至晚間8時，視交通狀況機動管制禁止左轉進入老街周邊區域。

此外，交通局除於旗山區旗南一路與永平街口新闢啟用49格小型車停車場，也協調旗山國中、旗山國小、旗山地政事務所、農田水利署旗山工作站，於初一至初五開放作為臨時停車空間。

至於廣受親子歡迎的壽山動物園，市府於舊台泥廠區已新闢鼓山二路公有停車場（鼓山二路265巷旁）開放民眾停車，並提供接駁車往返動物園；民眾也可搭乘輕軌或台鐵至鼓山站，步行僅須5分鐘內即可抵達此停車場，轉乘接駁車前往動物園。

旗鼓渡輪航線則依往例，每天上午11時至下午5時管制騎乘燃油機車搭乘渡輪（公務、電動及旗津居民機車除外），旗津區並依交通狀況實施4階段管制。

另外，配合高雄燈會「2025冬日遊樂園」活動，會場周邊五福三、四路及七賢三路、成功路、海邊路等道路，將實施階段性交通管制（1月28日除夕休園除外），周邊道路加強違停取締及拖吊。

活動會場鄰近捷運鹽埕埔站、輕軌駁二大義、真愛碼頭、旅運中心等站，並有50五福幹線、60覺民幹線、77昌福幹線、100百貨幹線、168環狀幹線及黃1等公車路線行經，民眾可多搭乘捷運、輕軌、公車前往。

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此外，於捷運中央公園站提供接駁車可到英雄路；到冬日遊樂園，則在捷運三多商圈站有公車黃1至旅運中心。

交通局提醒，春節連假人車多，行經路口務必減速慢行並停讓行人，嚴禁酒駕，行經輕軌路口務必遵守號誌及轉向管制；出門可多利用高雄市即時交通資訊網等，查詢即時交通路況，適時行駛替代道路。（編輯：陳仁華）1140122