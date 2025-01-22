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春節9天上哪玩 「環教趴趴GO」介紹10類273處

2025/1/22 13:26（1/22 14:36 更新）
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春節9天連假將至，環境部國家環境研究院「環教趴趴GO」網站提10類、273處環境教育景點，以及22條環教青旅行資訊供選擇。中央社記者楊淑閔攝 114年1月22日
春節9天連假將至，環境部國家環境研究院「環教趴趴GO」網站提10類、273處環境教育景點，以及22條環教青旅行資訊供選擇。中央社記者楊淑閔攝 114年1月22日
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（中央社記者楊淑閔台北22日電）春節有9天假，環境部今天表示，上國家環境研究院「環教趴趴GO」網站，可查詢10類、273處環教旅遊好去處及22條青旅行可選擇，國家公園類最夯，去年逾1500萬人次造訪。

環境部舉辦「春節遊環教場所．個人衛生用品自行帶」記者會，提供遊憩中輕鬆學習的好去處資訊。

國家環境研究院院長劉宗勇說，上國環院「環教趴趴GO」網站，可查詢國家公園、博物館、動物園、文化資產等10類共273處環境教育設施場所，並可安排環教青旅行，全台計有22條綠色行程。

關於上述10類環教設施場所，環境部分析，以國家公園類最受歡迎，113年超過1500萬人次造訪。其中鄰近都會區的陽明山國家公園為此類最多人前往，受東北季風及火山地形影響，有獨特的植被、地形，提供各類動物覓食、棲息處所，孕育了豐富的動物群體。其他還有玉山、雪霸、台江、金門國家公園及壽山國家自然公園等10處。

其次是博物館與動物園類，去年吸引947萬人次前往，其中台北市立動物園兼具遊憩、教育、研究及保育4大功能，還有6館8區及酷Cool節能屋等多元設施，每季吸引約109萬人次前往。此類還有黑面琵鷺生態展示館、齊柏林環境學習中心等計23處。

文化資產類去年也有超過567萬人次造訪，計有台灣客家文化館、尖山埤環境學習中心等25處。

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另外，環境部提醒，114年1月1日起實施「一次用旅宿用品限制使用對象」，業者不得在房間等營業場所提供梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，請民眾自備響應減塑，若忘記攜帶，可向櫃檯免費索取或購買。

業者也不得提供小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種盥洗及保養用品，多改以大於180毫升的固定式、掛壁式容器提供使用。（編輯：管中維）1140122

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