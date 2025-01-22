台鐵春節疏運8班全車自由座 開賣首日僅售出1成

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵春節疏運規劃8班七堵至高雄全車自由座，使用EMU3000型自強號，北高行車時間4小時36分，昨天為開賣首日。台鐵公司今天統計，目前僅售出約1成，建議還未買車票旅客可考慮。

台鐵為有效提升疏運量能，服務國人返鄉出遊需求，規劃於25日春節連假第1天及31日（年初三）至2月2日（年初五），西線加開七堵往返高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，並採總量管制方式發售自由座乘車票，開放於乘車前4日（含當日）於台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購，只限所購買車票的當車次搭乘。

根據台鐵公布全車自由座的班表，南下為5121車次，台北車站出發時間為上午9時43分，到達高雄時間為下午2時19分，行車時間4小時36分，停靠車站包括七堵、南港、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化、斗六、嘉義、新營、台南、高雄。

全車自由座北上為5150車次，高雄車站出發時間為下午3時，到台北車站時間是晚上7時26分，行車時4小時26分，停靠較南下列車少了新營、斗六及豐原3站。

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台鐵統計，昨天是首日、開賣1月25日的自由座車票，約只售出1成。

台鐵表示，希望還未買到春節車票旅客，可以考慮全車自由座的列車。台鐵說，EMU3000的座位是538個，全車自由座允許的站位是座位數的1/2，每班最多可載旅客807人，在總量管制下，旅客不必擔心會有擠爆問題。1140122