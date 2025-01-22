加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2024全年失業率3.38% 創24年新低
首頁 / 生活

台鐵春節疏運8班全車自由座 開賣首日僅售出1成

2025/1/22 16:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵春節疏運規劃8班七堵至高雄全車自由座，使用EMU3000型自強號，北高行車時間4小時36分，昨天為開賣首日。台鐵公司今天統計，目前僅售出約1成，建議還未買車票旅客可考慮。

台鐵為有效提升疏運量能，服務國人返鄉出遊需求，規劃於25日春節連假第1天及31日（年初三）至2月2日（年初五），西線加開七堵往返高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，並採總量管制方式發售自由座乘車票，開放於乘車前4日（含當日）於台鐵公司官網、車站窗口及多功能自動售票機預購，只限所購買車票的當車次搭乘。

根據台鐵公布全車自由座的班表，南下為5121車次，台北車站出發時間為上午9時43分，到達高雄時間為下午2時19分，行車時間4小時36分，停靠車站包括七堵、南港、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化、斗六、嘉義、新營、台南、高雄。

全車自由座北上為5150車次，高雄車站出發時間為下午3時，到台北車站時間是晚上7時26分，行車時4小時26分，停靠較南下列車少了新營、斗六及豐原3站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵統計，昨天是首日、開賣1月25日的自由座車票，約只售出1成。

台鐵表示，希望還未買到春節車票旅客，可以考慮全車自由座的列車。台鐵說，EMU3000的座位是538個，全車自由座允許的站位是座位數的1/2，每班最多可載旅客807人，在總量管制下，旅客不必擔心會有擠爆問題。1140122

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：