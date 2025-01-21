高鐵估初三初四運量高峰 交通部跨運具聯防疏運

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）春節連假高鐵公司預估最高運量落在初三、初四，交通部推出跨運具聯防疏運機制，高鐵台鐵加開班次，台鐵有全車自由座直達車，國道客運有6折優惠，讓民眾順利搭車。

因應農曆春節9天連假，交通部結合鐵公路系統研擬跨運具聯防疏運機制，今天在高鐵台中站召開春節疏運跨運具應變記者會。高鐵公司估計，春節期間最高運量將落在初三、初四，約有34.3萬人，北返在初三至初五預估運量達19萬人。

交通部政務次長陳彥伯指出，高鐵加開380班次，往返各地不一定要搭高鐵，台鐵加開326班次，台北到台中疏運加開39列直達對號及8列全車自由座。90條國道客運路線享平日優惠或6折，10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等。

因應春節連假期間，高鐵台中站恐出現旅客過載情形，陳彥伯、政務次長伍勝園今天到高鐵台中站瞭解人潮過載跨運具聯防疏運機制。高鐵公司成立緊急應變中心，春節疏運期間更在高鐵台中站成立前進指揮所，即時監控自由座人潮，視疏運狀況啟動應變措施。

高鐵公司總經理鄭光遠說明，依車站候車人潮採綠、黃、紅三級燈號管制，綠燈代表疏運順暢，月台人潮擁擠時啟動黃燈，進行月台管制及準備其他運具接駁；當等候旅客已影響車站出入口動線，呈現紅燈狀態時，啟動台鐵、國道客運接駁。

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公路局副局長張舜清表示，接獲通知啟動疏運機制，立刻調度備援客運出發，30至40分鐘抵達，台中到台北票價原價優惠6折，統聯、國光、和欣平均票價新台幣190元有找，採下車人工方式收費。

台鐵公司副總經理劉雙火指出，彰化站準備2個編組，接獲紅燈警示，最近的對號列車增停新烏日站並開放站票，機制啟動後70分鐘抵達新烏日站。（編輯：郭諭儒）1140121

農曆春節連假即將到來，交通部啟動跨運具聯防運輸機制，交通部政務次長陳彥伯（前右2）、伍勝園（前右3）等21日到高鐵台中站視察動線，並聆聽簡報。中央社記者趙麗妍攝 114年1月21日