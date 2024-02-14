初五收假日現北返車潮 國道3起車禍影響車流

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）農曆初五收假日，交通部高速公路局說，下午國3後龍和名間地磅站、國1頭屋交流道發生3起追撞事故，一度回堵已排除，但影響整體車流順暢，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局晚間發布新聞稿表示，今天是春節初五，也是連假收假日，國道下午壅塞路段包括國1北向北斗至員林、豐原至台中系統，國3北向後龍至竹南，國5北向宜蘭至坪林等，其餘路段行車都大致正常。

截至下午5時止，高公局指出，國道交通量為81百萬車公里，仍在預期範圍，預估今日全天交通量為115百萬車公里。

值得注意的是，下午2時23分國3北向123.7公里處（後龍地磅站）發生2輛汽車追撞事故，佔用內線車道，造成回堵1公里；此外，下午2時31分國3北向235.2公里處（名間地磅站）也發生3輛汽車追撞事故，佔用中線車道，造成回堵2公里；下午3時3分國1北向125.9公里處（頭屋交流道）發生3輛汽車追撞事故，佔用內線車道，造成回堵4公里。

高公局說，上述事故雖已排除，但仍影響國道整體車流順暢。

春節連假即將結束，高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速，以確保春節假期行車平安。（編輯：龍柏安）1130214