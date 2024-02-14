更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國快艇越界闖金門海域 拒檢蛇行翻覆釀2死
首頁 / 生活
春節天氣交通
新聞專題
春節天氣交通1/152
首頁 / 生活

初五收假日現北返車潮 國道3起車禍影響車流

2024/2/14 18:44（2/14 19:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
春節連假最後一天，14日國道5號北上路段湧現車潮，民眾收假返鄉準備上班。圖為大小車輛塞在國5石碇路段。中央社記者鄭傑文攝 113年2月14日
春節連假最後一天，14日國道5號北上路段湧現車潮，民眾收假返鄉準備上班。圖為大小車輛塞在國5石碇路段。中央社記者鄭傑文攝 113年2月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北14日電）農曆初五收假日，交通部高速公路局說，下午國3後龍和名間地磅站、國1頭屋交流道發生3起追撞事故，一度回堵已排除，但影響整體車流順暢，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局晚間發布新聞稿表示，今天是春節初五，也是連假收假日，國道下午壅塞路段包括國1北向北斗至員林、豐原至台中系統，國3北向後龍至竹南，國5北向宜蘭至坪林等，其餘路段行車都大致正常。

截至下午5時止，高公局指出，國道交通量為81百萬車公里，仍在預期範圍，預估今日全天交通量為115百萬車公里。

值得注意的是，下午2時23分國3北向123.7公里處（後龍地磅站）發生2輛汽車追撞事故，佔用內線車道，造成回堵1公里；此外，下午2時31分國3北向235.2公里處（名間地磅站）也發生3輛汽車追撞事故，佔用中線車道，造成回堵2公里；下午3時3分國1北向125.9公里處（頭屋交流道）發生3輛汽車追撞事故，佔用內線車道，造成回堵4公里。

高公局說，上述事故雖已排除，但仍影響國道整體車流順暢。

春節連假即將結束，高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速，以確保春節假期行車平安。（編輯：龍柏安）1130214

#高公局
#國道
延伸閱讀
大樂透台彩提前封牌烏龍 補救措施：2/13傍晚投注可對獎兩次初六鋒面接近 春節過後北台灣先濕涼再回暖春節開工日 北市消提醒檢查消安設備3要項
春節天氣交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
初五收假車多 高公局估下午11路段壅塞
172.30.142.13