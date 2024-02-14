2/13提前封牌後所購大樂透 台彩：13、14日都可對獎

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（中央社記者蘇思云台北14日電）台彩誤設系統時間，導致昨天大樂透銷售首次提前結束。台彩今天表示，為確保消費者權益，民眾13日當天下午4時35分到晚間8時所購買的2月14日開獎大樂透，可對13日跟14日獎號，從中選擇較高的中獎金額兌獎。

大樂透第113000018期原定銷售到昨天晚間8時，但因系統銷售時間誤設為昨天下午4時35分銷售截止，導致第113000018期大樂透銷售時間提前結束，民眾昨天下午4時35分後購買的大樂透只有今天以後的期數。

由於不少民眾誤以為自己購買的是昨天大樂透，結果卻是今天才能對獎的「未來彩券」，恐引發消費爭議，引起外界關注。

台彩今天表示，為確保消費者權益，依彩券票面銷售時間為準，2月13日當天下午4時35分到當天晚間8時購買的2月14日開獎（113000019期）的大樂透，可有2次對獎機會，即2月13日跟2月14日兩天的大樂透及春節大紅包開獎獎號對獎。

台彩說，民眾如果2月13日未中獎，可續對2月14日的獎號；如果2月13日、14日皆未中獎，即確認未中獎。

如果幸運2月13日、14日皆中獎，2月13日中獎獎金額較高，民眾可走「問題彩券」程序，攜帶彩券正本到中國信託商業銀行公司國內各營業單位或其指定金融機構，填寫中國信託銀行處理問題公益彩券申請表，並交付彩券正本，經驗證後就可兌獎。

台彩指出，如果2月14日中獎獎金額較高，則依正常程序兌獎。消費者若有任何問題，可撥打客服專線市話0800-024-999詢問。

舉例來說，如果民眾2月13日下午4時40分購買到2月14日開獎的大樂透，假設兩天號碼都有中獎，這張彩券對13日開獎號碼中400元、對14日開獎號碼中2000元，民眾可選擇較高的中獎金額去兌獎；不過，因為是依照單張彩券做認定，因此民眾最多可選擇兌獎金額為2000元。（編輯：林克倫、黃國倫）1130214