中年男找供奉觀世音彩券行 刮中200萬元加賓士車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北14日電）台彩公司推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，目前已刮出3個新台幣2000萬元。據台彩公司轉述，高雄1名中年男子特別找1家供奉觀世音菩薩彩券行試手氣，幸運刮中200萬元加賓士休旅車。

台彩今天分享中獎人故事，根據高雄市瑞窗彩券行描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」200萬元加賓士車的是1名中年男子，因為看到今年廣告想在過年買2000元的刮刮樂試手氣，特別找了1家供奉觀世音菩薩、感覺很旺的彩券行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

男子前1天先買了幾張2000元刮刮樂回家刮，隔天回店裡兌獎時再換購2張，男子刮開其中1張後，還疑惑地詢問店員是否有中獎；經店員確認後，男子才知道真的中大獎，開心說「觀世音菩薩真的太靈驗了」，店家也馬上放鞭炮慶祝刮出大獎。

台彩表示，推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元加上賓士休旅車、1000個100萬元；統計至2月13日，已刮出3個2000萬元、5個200萬元加賓士休旅車、170個100萬元。（編輯：黃國倫）1130214