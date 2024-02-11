大谷翔平鐵粉刮刮樂只認17號 喜中百萬獎

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台灣彩券新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」預備送出10個新台幣200萬元加賓士休旅車大獎，其中1名幸運兒由於是日本職棒選手大谷翔平鐵粉，每次玩刮刮樂只挑大谷翔平背號17號，這次幸運刮中100萬元。

台灣彩券公司新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、1000個100萬元獎項；統計至2月10日，已刮出2個2000萬元、2個200萬元加賓士休旅車、142個100萬元。

台彩今天轉述，一名中年男子在位於高雄市三民區的來就中彩券行幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元，據店員鄭小姐指出，這名男子當時來店裡只挑了一張17號刮刮樂，結果就中了100萬元，好奇詢問才得知他是職棒球員大谷翔平的鐵粉，因爲大谷翔平的背號是17號，每次玩刮刮樂只挑17號，結果這次幸運刮中100萬元。

另外在桃園市中壢區的億億來彩券行也有一對情侶幸運刮中全台第2個「2000萬超級紅包」200萬元加賓士休旅車獎。

台彩轉述，這對情侶當天到彩券行買「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮到一半時突然問店員「刮中車子符號是中獎嗎？」，經店員確認發現刮中了200萬加賓士休旅車大獎，兩人開心擁抱在一起。

至於新竹縣湖口鄉的陽益彩券行則有外籍移工幸運刮中「1200萬大吉利」100萬元大獎。

「1200萬大吉利」共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元；台彩統計至2月10日，已刮出1個1200萬元、5個100萬元。

台彩轉述，幸運刮中「1200萬大吉利」100萬元的是一名年約30歲的男性外籍移工，當天與同鄉友人逛街，路過彩券行決定試試手氣，原本刮完以為沒有中獎，沒想到經店員再次確認後，竟然是刮中100萬元，這名移工說「可以拿很多錢回家過年了」，還發給現場每個客人1000元紅包，想要把好運傳下去。（編輯：郭無患）1130211