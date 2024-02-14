開工日白天晴朗高溫28度 晚間鋒面通過北部轉雨
2024/2/14 20:39（2/14 21:04 更新）
（中央社記者黃麗芸台北14日電）明天就是開工日，氣象署今晚表示，15日白天各地為多雲到晴、高溫25至28度左右，但明晚起鋒面通過及東北季風增強，北部地區將轉為局部短暫雨，注意西半部日夜溫差大。
交通部中央氣象署晚間透過新聞稿表示，今天各地天氣晴朗穩定，且白天各地高溫25至29度，南部近山區為30、31度，最高溫出現在高雄內門32度，日夜溫差大。
明天就是開工日，氣象署指出，預估白天各地仍為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區偶有局部短暫雨，明晚起鋒面通過及東北季風增強，北部地區將轉為有局部短暫雨。
氣溫方面，明天白天各地高溫25至28度，南部近山區高溫可達29、30度，夜晚清晨低溫中部以北普遍在14、15度，其他地區為16至18度。
氣象署提醒，明天西半部日夜溫差大，民眾外出活動要留意溫度變化並適時增減衣物。
此外，今晚馬祖及明天金、馬地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛行車用路要多注意安全；明晚起台中以北、東北部沿海空曠地區及馬祖將有8至9級強陣風，鄰近海域活動也要注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，明天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，明晚起鋒面通過及東北季風增強，迎風面擴散條件轉好，下風處污染物仍稍易累積。
同時，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：龍柏安）1130214
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