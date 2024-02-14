初五收假車多 高公局估下午11路段壅塞

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）交通部高速公路局表示，今天初五春節連假收假，預估下午壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武至左營等11處路段。

高公局新聞稿指出，國5北向頭城至坪林路段於上午9時起出現車潮，其餘路段行車大致正常；截至上午11時，國道全線交通量為41百萬車公里。

高公局指出，預判下午壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等11處路段。

此外，上午10時33分國1北向235公里處發生4輛小客車追撞事故，佔用內側2線車道；10時57分於國3北向194.2公里處發生2輛小客車追撞事故，佔用內線車道；11時15分於國1北向317.9公里處發生2輛小客車追撞事故，佔用內線車道，3起事故均造成後方車流回堵2公里，並影響整體車流順暢。

高公局建議，用路人可查詢高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：張銘坤）1130214