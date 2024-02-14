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大年初五各地天氣晴朗穩定 日夜溫差大

2024/2/14 09:40（2/14 10:32 更新）
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圖為民眾初三到新北市淡水老街出遊走春，享受好天氣。（中央社檔案照片）
圖為民眾初三到新北市淡水老街出遊走春，享受好天氣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）今天是春節連假最後1天，氣象署指出，各地天氣晴朗穩定，但日夜溫差大，外出活動請留意溫度的變化，適時增減衣物。

交通部中央氣象署指出，今天各地仍然是晴朗穩定的好天氣，只有花東地區、恆春半島出現零星降雨，白天各地高溫普遍在攝氏24至27度，南部近山區高溫可達28至30度。

氣象署提醒，夜晚清晨輻射冷卻效應明顯，高雄以北、南投及花蓮普遍低溫在9至12度，局部地區更有8度左右或以下的低溫發生，務必做好保暖工作。

此外，今天馬祖、金門及清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返請留意相關資訊。

在空氣品質部分，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；預測宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，北部、中部及雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1130214

#金門縣
#馬祖
#交通部中央氣象署
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