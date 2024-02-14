春節連假最後一天 公路局估5處省道路段易壅塞

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（中央社記者謝幸恩台北14日電）交通部公路局指出，今天是大年初五，春節連假最後一天，下午各地將湧現離開觀光景點與北返車潮，預估包含台9線蘇花改、台1線水底寮、台61線中彰大橋等5處省道路段易壅塞。

公路局發布新聞稿表示，昨天午後各地北返車潮已逐漸湧現，包括台2線三貂角路段西向、台3線大溪路段至武嶺橋路段南向、台4線溪州路段至石門路段東向、台4線大溪路段至八德路段西向、台61線南寮路段北向、台61線伸港至中彰大橋路段北向，至晚間6時仍有壅塞情形。

此外，台3丙線南投紫南宮路段東向、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段南向、台3線竹山交流道至南投紫南宮路段北向、台9線谷風隧道南口至鼓音橋北向、台9線和平端至谷風隧道南口北向、台9線三棧至崇德北向、台3線古坑交流道北向、台61線橋頭路段北向、台86線仁德系統東向，至昨天晚間6時也仍有壅塞。

公路局指出，今天上午省段路段大致順暢，預估下午各地將湧現離開觀光景點及返回工作地的車潮，如台9線蘇花改北向、台1線水底寮路段北向、台61線中彰大橋路段北向、台2線福隆至瑞濱西向、台2線萬里至大武崙西向等5處省道路段易壅塞。

至於公路客運部分，昨天西部國道客運共計行駛4983班次，疏運9萬1872人，疏運人數較去年同期增加 19.4%；東部國道客運路線共計行駛1587班次，疏運2萬8942人，疏運人數較去年同期增加26%。

公路局表示，已請客運業者於春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。（編輯：張銘坤）1130214