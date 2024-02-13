春節連假最後一天 高公局估國1國5北向易壅塞

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（中央社記者劉建邦台北13日電）明天初五為春節最後一天，高公局估國1、國5等路段將壅塞，建議走西部國道北向的南部民眾及行經國5北向駕駛，可在上午9時前出發，中部民眾於中午前啟程，可避免遇到塞車。

交通部高速公路局今天發布新聞資料表示，14日為春節連假初五，預估國道交通量為115百萬車公里，其中北向交通量可達67百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判14日重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪。

其餘壅塞路段還有國5北向宜蘭至坪林、國4西向潭子系統至豐勢、國6西向舊正至霧峰系統、國10西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路駕駛，住在南部地區民眾，可在明天上午9時前出發，中部地區民眾中午12時前出發；建議國5北向用路人在上午9時前出發。

高公局表示，明天國道疏導措施包含中午12時至凌晨0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口。

此外，明天下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制，其餘疏導措施包含單一費率、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局指出，今天中午在國10東向18公里處發生3車追撞事故、下午1時許在國1北向346.5公里處發生2車追撞，下午3時許在國1南向215.7公里處發生1輛小貨車及1輛小客車追撞，車禍發生後，造成回堵影響車流，皆已排除完畢。

高公局呼籲用路人駕駛前可先透過高速公路1968網站及App，了解車況或駕駛期間可收聽警廣掌握即時路況資訊。（編輯：陳清芳）1130213