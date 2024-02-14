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春節開工日 北市消提醒檢查消安設備3要項

2024/2/14 17:49
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（中央社記者黃麗芸台北14日電）農曆春節初五開工迎財神，台北市消防局今天提醒，開市賺錢莫輕忽消防安全，應注意「檢查消防安全設備」等3要項，以免觸法受罰，也能讓員工和顧客都安心。

春節連假即將結束，消防局今天發布新聞稿表示，民眾過完年假就要準備開工，但忙著賺錢之際，仍要提醒「開市賺錢莫忘記，消防安全不馬虎」，請民眾開工前花點小時間檢查店面或辦公室的消防安全，讓員工和顧客都安心。

消防局指出，開工消防安全3要項，包括「檢查消防安全設備」，看看滅火器、警報器之類的消防設備是否良好，有無損壞或異常訊號，若有需要可由專業消防設備人員幫忙檢查和維修，確保一旦火災發生，這些設備都能發揮功能。

其次為「員工的消防訓練」，消防局說，開工前可讓員工進行小小的消防訓練，學習如何操作滅火器、報警程序、如何疏散引導及安全避難等內容，一旦發生緊急情況，大家都知如何應變處理。

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最後則是「檢查逃生路線」，消防局指出，可行走一下樓梯和走廊通道，確保逃生路徑暢通無阻，以備不時之需。

消防局說，新的消防法規定從今年1月起實施，若營業場所未遵守消防法規定，像是違反消防安全設備設置、維護或防焰物品使用規定、未由管理權人遴用防火管理人訂定消防防護計畫、未訂定施工中消防防護計畫等情事，將被罰款新台幣2萬到30萬元，且還會被要求改善。（編輯：龍柏安）1130214

#台北市消防局
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