雪隧北向慢速車占1.78% 最高可處6000元罰鍰

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（中央社記者余曉涵台北14日電）高公局指出，國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統共有6處，據統計通過雪山隧道北向車流量約1092萬輛次，慢速車示警約19.4萬次，約占1.78%，慢速車最高可處6000元罰鍰。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，國道5號雪山隧道因假期間交通量大，且隧道內禁止變換車道，如有慢速車將導致壅塞，並大幅降低雪山隧道整體通行量。

高公局指出，為提醒用路人依速限適當加速，雪山隧道北向路段已設置慢速車示警系統，針對車速低於65公里/小時，且與前車間距大於100公尺小客車（大客車間距為大於150公尺）示警，並透過路側資訊可變標誌顯示慢速車車號（遮蔽1碼）及車速，以提醒駕駛在速限範圍內加速行駛，避免堵塞後方行車。

國5北向雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26到27k、20到21k及18到19k內外車道共6處。

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高公局指出，經統計去年通過雪山隧道北向車流量約1092萬輛次，慢速車示警約19.4萬次，約占1.78%；去年春節假期，通過雪山隧道北向車流量約25萬輛次，慢速車示警約1萬1千次，約佔4.6%，顯示仍有未依速限適當加速通過車輛，且於連假期間更加劇，對雪山隧道雙線道通行產生極大影響。

高公局提醒，雪山隧道慢速車示警系統雖不作為執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限70公里/小時車輛，可依「道路交通管理處罰條例」第33條相關規定處以新台幣3000元到6000元罰鍰。（編輯：郭諭儒）1140114