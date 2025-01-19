桃園機場春節疏運 機場公司籲旅客提前3小時抵達

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）機場公司今天表示，春節期間機捷提早加班發車及國道客運巴士增開，航警局與移民署也提前在上午5時開滿安檢線與自動查驗通關，建議旅客在班機起飛前3小時抵達辦理手續。

桃園國際機場公司上午發布新聞稿表示，春節疏運期間出境尖峰日預計出現在1月25日與26日，入境尖峰日會出現在2月1日與2日，為紓解人潮，機場捷運提早開站並於上午5時與5時30分加班發車及國道客運巴士增開。

機場公司指出，春節疏運期間每天上午5時起，航警局所屬行李安檢線與移民署所屬自動查驗通關系統（e-Gate）都會滿開提供服務，桃機出入境所有e-Gate都具備閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡也已調降至10歲，且身高下修為120公分，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可也可使用。

機場公司建議旅客，航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，善用網路辦理報到、預先確認安檢注意事項，並多搭乘機捷及客運巴士等大眾交通運輸。完成報到與行李託運後，請盡快進入安檢區進行檢查，以節省寶貴時間，機場公司也會在登機證查驗處旁設置預估通關時間告示牌，以免旅客延誤行程。

機場公司提醒旅客，進入安檢區前，可提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物，並倒空水瓶，取出隨身筆電，加速安檢過程，另外也提醒，禁止在航廈內使用電動行李箱、自行車及滑板車等載具，以保障旅客安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

機場公司說，旅客可透過機場公司官網「航班運量整點人數預報表」，查看每小時各航廈出入境人數，但須留意預報表是依班機起飛及抵達時間為準，查閱時需考量往前推估2至3小時較為準確。

機場公司表示，為提供旅客更好服務，桃園機場於1月24日至2月3日春節疏運期間，將遵循行政院長卓榮泰日前視察桃機指示，應從服務提供者及旅客的視角來檢視相關服務是否到位，機場大聯盟所有公私部門夥伴堅守崗位，提供旅客最佳服務。（編輯：方沛清）1140119