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春節迎接人潮 高市估初二初三為旅遊高峰

2025/1/23 13:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）今年春節連假9天，高市交通局依據歷年來車流大數據資料，預測市區與各大景區景點交通狀況。市區幹道以連假首日總流量最高；而旅遊高峰則為初二至初三。

交通局今天公布數據表示，春節連假1月25日至2月2日，市區幹道以1月25日總流量最高；而旅遊高峰則為初二至初三的1月30日、31日，預估流量較一般假日增加約10％至15％。

其中愛河灣、旅運中心、駁二周邊因舉辦「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」活動，人車皆多，建議多利用大眾運輸。旗山地區因台3線新旗尾橋正辦理改建工程，提醒用路人多利用替代道路、留意引導牌面並小心駕駛。

高雄市景點的車多時段，包括旗津預估為上午10時至晚上9時；西子灣、駁二上午10時至晚上11時：旗山、美濃上午9時至晚上10時；佛光山（佛陀紀念館）上午9時至晚上8時。百貨商圈車多時段，義享天地和義大世界上午11時至晚上10時；巨蛋商圈上午11時至晚上11時。

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高速公路周邊幹道車多時段，東向往國道為上午11時至下午1時、下午3時至晚上10時；西向往市區上午11時至晚上9時。

各觀光景點周邊停車位易滿，交通局建議，可多利用大眾運輸工具，並於出門前利用「高雄市即時交通資訊網」查詢即時路況。（編輯：郭諭儒）1140123

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