春節出行 三重國道客運站旁1/24起增機車臨停區

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（中央社記者趙敏雅新北23日電）春節將至，新北市交通局今天表示，為方便返鄉民眾轉乘國道客運，在三重區重陽路國道客運站周邊規劃機車臨時停放區，1月24日下午5時起到2月2日晚間12時開放使用。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，三重區重陽路國道客運站周邊受限道路條件，路邊機車格有限，適逢春節返鄉潮，機車停車需求量將大增。

交通局表示，為避免民眾違規停車影響重陽路及周邊巷道交通，在國道客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場及三張公園人行道規劃共約200格機車臨時停放區，以利春節返鄉民眾停好機車後步行到客運站。

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春節將至，交通局指出，三重區力行市場年貨大街採購人潮多，且商家、消費者有裝卸貨物需求，為維護人車通行順暢，力行市場年貨大街從1月24日到1月28日每天上午7時到下午2時實施交通管制。

另外，期間並在重陽路3段靠近力行路1段路口取消部分汽車格，改繪黃線作為臨時停車區，以利民眾裝卸貨。（編輯：戴光育）1140123