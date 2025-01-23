加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
首頁 / 地方

春節出行 三重國道客運站旁1/24起增機車臨停區

2025/1/23 12:26（1/23 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市交通局表示，為方便返鄉民眾轉乘國道客運，在三重區重陽路國道客運站周邊的六張公園廣場、三張公園人行道（圖）規劃機車臨時停放區，1月24日下午5時起到2月2日晚間12時開放使用。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月23日
新北市交通局表示，為方便返鄉民眾轉乘國道客運，在三重區重陽路國道客運站周邊的六張公園廣場、三張公園人行道（圖）規劃機車臨時停放區，1月24日下午5時起到2月2日晚間12時開放使用。（新北市交通局提供）中央社記者趙敏雅傳真 114年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北23日電）春節將至，新北市交通局今天表示，為方便返鄉民眾轉乘國道客運，在三重區重陽路國道客運站周邊規劃機車臨時停放區，1月24日下午5時起到2月2日晚間12時開放使用。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，三重區重陽路國道客運站周邊受限道路條件，路邊機車格有限，適逢春節返鄉潮，機車停車需求量將大增。

交通局表示，為避免民眾違規停車影響重陽路及周邊巷道交通，在國道客運站步行約350公尺範圍內的六張公園廣場及三張公園人行道規劃共約200格機車臨時停放區，以利春節返鄉民眾停好機車後步行到客運站。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

春節將至，交通局指出，三重區力行市場年貨大街採購人潮多，且商家、消費者有裝卸貨物需求，為維護人車通行順暢，力行市場年貨大街從1月24日到1月28日每天上午7時到下午2時實施交通管制。

另外，期間並在重陽路3段靠近力行路1段路口取消部分汽車格，改繪黃線作為臨時停車區，以利民眾裝卸貨。（編輯：戴光育）1140123

#新北市政府交通局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：