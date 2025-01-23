高鐵春節疏運啟動 47班次南港台中區間車各站停

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）高鐵春節疏運今天啟動，至2月3日共加開380班次列車、提供2258班次列車的旅運服務，其中特別規劃47班次南港往返台中各站停靠的區間車。

台灣高鐵公司發布新聞稿，至上午8時，共有132萬9000人次完成訂票。

為加強服務自由座的旅客，台灣高鐵於春節疏運期間，特別規劃47班次行駛南港-台中、停靠沿途各站的區間列車，均配置8節自由座車廂，以更大運能服務往返台中以北區間的旅運需求。

根據台灣高鐵公布的列車時間表，47班次南港往返台中的各站停靠區間車，南下行駛日期為1月23日、24日及2月3日，北上為1月23日、24日、31日及2月1日、2日、3日。

台灣高鐵表示，已全力投入春節疏運，提醒對號座的旅客，到站前預先完成取票，預計搭乘自由座的旅客，建議前往車站前，即先查詢高鐵企業網站首頁最新消息的「車站人潮資訊」燈號，預估等候時間，高鐵公司將即時、持續依照各站等候自由座人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段，節省等候時間。

今年在交通部協助下，台灣高鐵首度於春節疏運期間，在台中站成立前進指揮所，針對自由座人潮進行即時監控，並與台鐵以及國道客運保持橫向聯繫，當人潮過多時，將啟動「聯合疏運」機制，適度將高鐵台中站的旅客，移轉搭乘台鐵或國道客運的加班車。

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台鐵公司春節疏運也是今天啟動至2月3日，台鐵共加開326班次列車，並規劃於1月25日及1月31日至2月2日共4天，西線加開七堵往返高雄EMU3000型自強號「全車自由座」列車8班，並採總量管制方式發售自由座乘車票。

台鐵自由座限所購買車票的當車次搭乘，含搭車日前4天可購票。台鐵統計，目前已可預訂1月25日的七堵-高雄全車自由座班次，可售座位還很多。（編輯：管中維）1140123