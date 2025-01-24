春節疏運 花東玉里成功客運加開紅眼班次

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）春節疏運，台東監理站配合台鐵列車接駁，台東成功至花蓮玉里（玉長公路）客運加開紅眼班次，從24日晚上開始。

交通部公路局台東監理站今天表示，為守護返鄉過節的夜歸旅客，台東監理站特別協調興東客運公司的8181花蓮玉里-台東成功（玉長公路）路線，配合台鐵列車的接駁，於24日、25日及2月1日、2日共加開4班車。

24日傍晚6時30分增開台東成功往花蓮玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵自強號445次及自強號447次 （北上）對號車轉乘。

25日增開清晨3時50分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車普悠瑪5270車次（南下）對號車接駁。

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2月1日增開晚上11時30分成功往玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車普悠瑪5269車次（北上）對號車轉乘。

2月2日增開中午12時40分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵自強號410車次、472車次（南下）對號車接駁。（編輯：管中維）1140124