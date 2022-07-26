中正紀念堂轉型 李永得：銅像跟堂體是關鍵

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）關於中正紀念堂轉型，文化部長李永得表示，銅像跟堂體是關鍵，包括中廣董事長趙少康提出反共園區或國民黨立委蔣萬安提出台灣建設紀念館，都可討論，但若迴避處理銅像跟堂體的問題，實際是強化了威權的正當性。

李永得今天上震傳媒「新聞不芹菜」網路節目，接受主持人黃光芹專訪，他提到，中正紀念堂轉型現在已經有很多團隊在思考，他聽到很多建議，比如說可從兩廳院藝文廣場建造斜坡，一路上去，就可以不需要經過象徵前總統蔣介石逝世年紀的89級階梯。

李永得指出，也有方案建議可以把歷任總統的雕像都放進去，但蔣介石的銅像實在是太大，大雕像、小雕像該如何置放，也必須費盡心思。

李永得舉例，前西班牙元首法蘭西斯科．佛朗哥（Francisco Franco）其實跟蔣介石獨裁統治台灣很類似，二戰之後，佛朗哥獨裁統治西班牙數十年，中間也歷經內戰與各種白色恐怖，後來過世之後，佛朗哥被葬在烈士谷，這件事情在西班牙國內大受撻伐，最後改朝換代，由西班牙總理提案、國會通過，要求佛朗哥家屬將遺體搬走，最後遷葬其他公墓。

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李永得表示，台灣的狀況跟西班牙非常相似，但在轉型正義上，228事件到現在，沒有主事者被追究責任，透過立法，行政單位會比較好作業；此外，「國立中正紀念堂管理處組織條例」是否還需要存在，都可被討論。李永得表示，中正紀念堂徵圖到年底，明年展示之後，文化部會有一些後續作法。

針對最近跟台北市長柯文哲的隔空互嗆，李永得指出，就是關於空總開發，以及台博館土地所有權轉移引發的爭議。他表示，現在問題等到下一任市長出來後再說。（編輯：張雅淨）1110726