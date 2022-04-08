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蔣萬安拋中正紀念堂改名台灣建設紀念館 李永得：可社會對話討論

2022/4/8 15:47（4/8 23:12 更新）
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國民黨立委蔣萬安8日提議將中正紀念堂改名「台灣建設紀念館」。（中央社檔案照片）
國民黨立委蔣萬安8日提議將中正紀念堂改名「台灣建設紀念館」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北8日電）國民黨立委蔣萬安提議將中正紀念堂改名「台灣建設紀念館」。文化部長李永得今天回應媒體詢問時指出，肯定蔣萬安提議，至於是不是要改為「台灣建設紀念館」，可以社會對話，大家共同討論。

備戰台北市長選戰的蔣萬安今天拋出中正紀念堂轉型方案，他表示，應用更高視野、未來性觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，應該可以朝向升級為「台灣建設紀念館」。

李永得在立法院接受媒體詢問時表示，蔣萬安的提議，先要釐清幾點，首先是對於中正紀念堂銅像和堂體要如何處理，必須先講清楚。

李永得指出，文化部對於中正紀念堂轉型一向秉持三個原則，第一是去威權、不去歷史；第二是彰顯對抗獨裁者的勇氣，這是台灣的基本價值，也是台灣民主自由向前行的基本動力；第三是多元史觀。

他說，站在這三個原則上，非常肯定蔣萬安提議中正紀念堂改名這件事情。事實上，去威權的部分，其中一部分就是名稱與園區的問題，最後面臨必須做一些決定。

李永得表示，肯定蔣萬安提議將中正紀念堂改名，至於是不是要改為「台灣建設紀念館」，可以社會對話，大家共同討論。（編輯：林興盟）1110408

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中正紀念堂銅像如何處理 蔣萬安：社會充分溝通
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