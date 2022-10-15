感念政治受難者 李永得：自由民主不是天上掉下來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北15日電）國家人權博物館今天舉行政治受難者追思紀念會，文化部長李永得表示，自由民主不是天上掉下來的，而是許多人犧牲奮鬥累積而來，文化部將持續政治檔案研究及不義遺址保存，向政治受難者致敬。

國家人權博物館今天於白色恐怖景美紀念園區舉辦「威權統治下政治受難者追思紀念會」，紀念會包括文化部長李永得、政務次長李靜慧、行政院人權及轉型正義處處長賴俊兆、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長陳中統、五十年代白色恐怖案件平反促進會代表曾建元、台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇、台灣二二八關懷總會理事長王文宏、政治受難者前輩蔡寬裕、蔡焜霖、張則周、陳欽生等約110名政治受難者及家屬一同出席。

李永得表示，人權館每年辦理「威權統治下政治受難者追思紀念會」，期盼藉由追思會感念前輩犧牲自由、生命，為後代奠定如今民主、自由發展的坦途；也藉此提醒大眾「自由民主不是天上掉下來的」，而是許多人犧牲奮鬥累積而來。

針對各界關注轉型正義工作的延續情形，李永得特別說明，促轉會任務結束後，各項工作已由行政院長蘇貞昌擔任召集人，組成「促進轉型正義會報」，行政院也成立「人權及轉型正義處」，統籌推動轉型正義相關任務與工作。

李永得說，包含今年立法院三讀通過「威權時期權利回復條例」，年底將成立「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，於明年正式受理，處理政治犯被沒收的財產返還事宜；衛福部也將接手照顧療癒政治受難者及家屬所受的政治暴力創傷工作；至於文化部則將持續政治檔案研究及不義遺址保存等。

李永得期許人權館加強真相調查與檔案研究，持續記錄受難者前輩犧牲的故事，並利用不同的媒介傳播予大眾，「許多前輩熱血灑在這個大地上的故事，值得我們代代相傳，這也是塑造台灣精神非常核心的一部分」。此外，大眾關心的中正紀念堂轉型，文化部一定會有計畫、有步驟地繼續進行。李永得強調，「轉型正義的工作絕對不會停止」。

長期推動轉型正義的90歲政治受難者蔡寬裕表示，今日應人權館之邀，講述特務當道的威權統治時期，台灣籠罩在白色恐怖的陰影，因此許多有志青年投入抵抗的行列，卻也有許多冤假錯案的無辜受難者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡寬裕特別分享一名在獄中被槍決難友的故事，在台灣舉目無親的蓋天予，遭到特務刑求並羅織罪名後槍決，歷史悲劇下，蔡寬裕始終無法聯繫上蓋前輩曾託付聯絡的人，成為無法忘懷的遺憾。

蔡寬裕感念受難者先烈們的犧牲奉獻，才讓台灣社會擁有得來不易的民主果實，同時也呼籲將政治受難者的故事代代傳承，讓社會牢記這段黑暗的歷史，不致重蹈覆轍。（編輯：陳政偉）1111015