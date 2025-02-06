偶像驟逝粉絲悲傷 醫：若走不出來建議轉移注意力

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（中央社記者曾以寧台北6日電）女星大S因流感重症在日本過世，震驚各界。偶像殞落，粉絲心情難免受影響，精神科醫師提醒不要過度投入，若難過可找其他事情忙轉移注意，也要暫時避免接觸相關新聞及影片。

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，享年48歲。大S在17歲就出道，橫跨綜藝、唱片和影劇圈，詮釋台版「流星花園」杉菜一角深植人心。

偶像驟逝，粉絲心情難免受影響。林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘今天接受媒體採訪表示，48歲畢竟還很年輕，過世的消息確實令人感到意外，但也因此提醒了大家，要珍惜自己健康、注意自身狀況，引發對疫苗接種等資訊的關注，提升民眾健康意識。

張家銘說，看到新聞消息，民眾難免會有失落、難過的心情，或負面感受，但情緒會隨著時間會慢慢過去，轉化為記得偶像的好，和曾經帶給大家的美好回憶；但也提醒大家不要過度投入，若發現自己走不出去，可以盡可能找些事情來忙，轉移注意，也暫時不要接觸相關報導、畫面或影片。

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事件發生突然，張家銘說，與死者越親近的人，衝擊一定會越大，在這樣的狀況下，哀悼的過程就是必要的。不論民俗文化、法事、頭七或告別式，不同宗教的儀式、家人的關懷，對喪親者而言，多少都是個支持。

張家銘表示，也可以透過整理照片、遺物，回憶曾經有過的過去，但正常哀悼期大約2週到1個月，生活重心就要開始慢慢回到現實中的工作、家庭和親友，不過也有人會陷在回憶裡，忽略現實生活，或是吃不下睡不著，負面情緒越來越多，甚至消失躲起來，就要尋求專業協助。（編輯：管中維）1140206