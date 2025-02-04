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流感疫情估2週後降溫 疾管署籲新冠疫苗也要接種

2025/2/4 17:45（2/4 18:16 更新）
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藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，引爆搶打疫苗潮。衛福部長邱泰源說，截至4日上午，公費流感疫苗仍有約16萬劑，盼由年紀大、慢性病等高危險群優先施打。圖為新北市蘆洲區一間診所外排隊看診人潮。中央社記者吳家昇攝 114年2月4日
藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，引爆搶打疫苗潮。衛福部長邱泰源說，截至4日上午，公費流感疫苗仍有約16萬劑，盼由年紀大、慢性病等高危險群優先施打。圖為新北市蘆洲區一間診所外排隊看診人潮。中央社記者吳家昇攝 114年2月4日
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（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部疾管署今天預估，本週類流感門急診會超過春節期間，1到2週後疫情反轉下降；評估國內流感群體免疫超過30%，民眾不用恐慌，提醒也要打COVID-19新冠疫苗。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，1月19日至25日類流感門急診就診量分別約16萬2000餘人次，1月26日至2月1日春節期間就診人次為9萬1436人次。

疾管署發言人曾淑慧指出，春節期間就診人次僅9萬多，推測主要是因為春節期間較多醫療院所休診，因此預期本週就診人次會上升，至於是否突破16萬人次高峰，則要持續觀察；預估下週或2週後，疫情會開始反轉下降。

藝人大S徐熙媛流感併發肺炎驟逝日本，流感疫情、疫苗與抗病毒藥等資訊引發各界高度關注。

曾淑慧表示，世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）都指出，接種疫苗和及時服用抗病毒藥物，可以有效降低流感重症、死亡風險，其中疫苗可降低70%重症風險、48%死亡風險，5天內服用抗病毒藥物則可以減少約50%的死亡機率。

公費流感抗病毒藥劑部分，曾淑慧表示，合約院所共有4398家，儲備量共278萬人份，為全人口的11.9%；上週共使用2萬人份，由於去年流感季高峰的2週共使用7萬人份，評估目前尚足敷使用。

疫苗部分，疾管署統計，昨天1天共接種近4萬劑，為去年11月下旬以來單日新高。曾淑慧表示，本季公費流感疫苗共採購678萬劑，今天上午目前尚有約16萬劑，自費流感疫苗部分，各廠商共仍有約40萬劑庫存（不含醫療院所庫存），民眾若有需要，可向醫療院所洽詢，至於是否追加採購公費疫苗，仍需觀察評估。

曾淑慧說，平均每個流感感染者可以傳播給1.3人，要達到群體免疫，疫苗接種率要達23%；從目前自費疫苗接種至少15萬劑、公費疫苗剩16萬劑，以及過去1年已有不少人感染過情況來看，國內整體群體免疫有至少超過30%，民眾不用過於恐慌，但仍提醒持續注意手部衛生及呼吸道禮節。

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曾淑慧也提醒，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍是民眾重大健康威脅，目前COVID-19新冠疫苗最新版JN.1已接種190萬劑、約還有380萬劑庫存，且65歲以上長者接種率僅17.2%，提醒應盡快接種。

至於有人建議民眾出國自備抗病毒藥物，疾管署官網則表示不建議，並指出，流感抗病毒藥劑為處方用藥，需經醫師評估後使用，若毫無節制使用抗病毒藥劑，有可能產生抗藥性的病毒株。（編輯：陳清芳）1140204

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（疾管署提供）
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