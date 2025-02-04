大S流感驟逝效應 基隆1天打千劑疫苗剩650劑

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎離世，民眾施打流感疫苗熱度增加。基隆市衛生局說，昨天有524名接種公費流感疫苗，今天統計至中午有1050名，剩下約650劑，預估近日將使用完畢。

基隆市衛生局今天表示，相關新聞事件報導後，昨天有524名市民接種公費流感疫苗，基隆市上午尚有1700劑，統計至中午有1050名市民接種疫苗，剩下約650劑流感疫苗，預估近日將使用完畢。

基隆市衛生局長張賢政指出，基隆市有46家合約院所，及7個行政區的衛生所可接種流感疫苗，提醒民眾並非全時段隨時有疫苗可接種，民眾要接種疫苗前，可先與衛生所或醫療院所聯絡，確定時段後再前往接種疫苗。

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衛生福利部基隆醫院的流感疫苗已在過年前用罄，張賢政表示，衛生局每天會統計全市46家合約醫療院所，及各衛生所接種疫苗狀況，並依據過去接種量分配疫苗，對於有醫療院所疫苗用罄，現正調配疫苗中。

張賢政指出，雖然目前流感疫苗已開放全民接種，但仍呼籲還沒有接種疫苗的65歲以上長者、有慢性疾病的成人，或是學齡前的幼兒，應該儘快接種疫苗。民眾若出現流感症狀，例如發高燒、肌肉痠痛等，應儘快到醫療院所接受醫師的評估和治療。（編輯：李淑華）1140204