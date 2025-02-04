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大S驟逝民眾搶打流感疫苗 衛福部長：公費仍有約16萬劑

2025/2/4 11:33（2/4 11:49 更新）
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藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，消息震驚各界，各縣市陸續湧現施打公費流感疫苗人潮。圖為民眾前往台大醫院接種疫苗。（中央社檔案照片）
藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，消息震驚各界，各縣市陸續湧現施打公費流感疫苗人潮。圖為民眾前往台大醫院接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）藝人大S因流感併發肺炎在日本過世，引爆搶打疫苗潮。衛福部長邱泰源說，截至今天上午，公費流感疫苗仍有約16萬劑，盼讓年長等高危險族群優先接種，抗流感藥物備有200多萬份、相當充足。

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎在日本過世，享年48歲。消息一出震驚各界，各縣市陸續湧現施打公費流感疫苗人潮。

邱泰源今天上午出席2025世界癌症日「健康台灣，有你有我」記者會，並在會前接受媒體聯訪。他針對民眾搶打流感疫苗一事表示，截至受訪前所收到的資料，公費流感疫苗還有16萬劑，希望由年紀大、慢性病等高危險群優先施打；若民眾有需要，衛福部疾病管制署已把哪裡有公費疫苗放在網站上。

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此外，邱泰源強調，抗流感藥物備有200多萬份，防疫一定要公私協力，過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫也是這樣才成功，政府會努力，所有醫療院所跟藥物準備妥當充足，相信可以度過難關，請民眾安心。預計疫情下週或下下週將逐漸平穩。

他不忘提醒醫療院所要提高警覺，尤其對於回國民眾或身旁有得過流感民眾應多注意自己身體症狀，若有身體不適，特別是高燒持續2、3天，或是呼吸不順等，所有醫療院所都可以診治。（編輯：陳政偉）1140204

#邱泰源
#流感疫苗
#衛福部
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