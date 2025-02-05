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辜嚴倬雲辭世 享壽105歲

2025/2/5 09:50（2/5 11:35 更新）
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辜振甫夫人辜嚴倬雲（圖）4日辭世，享壽105歲。（中央社檔案照片）
辜振甫夫人辜嚴倬雲（圖）4日辭世，享壽105歲。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北5日電）雲品國際今天發布新聞稿指出，台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲於2月4日安詳辭世，享壽105歲。

雲品指出，辜嚴倬雲生於民國13年，籍承書香，氣質高華，其祖父嚴復為民初啟蒙大儒，治學之嚴，識見之遠，後世景仰，辜嚴倬雲幼承家學，養成一身敦厚德性與宏遠志氣。青年時，入上海聖約翰大學，兼以赤子之心投身抗日救國。

辜嚴倬雲1946年輾轉來台灣，1949年與辜振甫結為連理。1140205

#辜嚴倬雲
#辜振甫

辜嚴倬雲

  • 出生：民國13年11月29日
  • 學歷：紐約聖約翰大學榮譽法學博士、上海聖約翰大學
  • 經歷：總統府資政、辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會榮譽董事長、和信治癌中心醫院榮譽董事長、華興育幼院／華興中小學董事長、榮星幼兒園董事長、泰和興業公司董事長兼總經理、聖約翰科技大學董事長、振興醫療財團法人振興醫院董事長、中華民國婦女聯合會主任委員／秘書長、中華民國婦聯聽障文教基金會董事長、財團法人台北榮星文教基金會董事長
1998年海峽交流基金會董事長辜振甫（左）率參訪團啟程赴中國，登機前與夫人辜嚴倬雲（右）揮手致意。（中央社檔案照片）
1998年海峽交流基金會董事長辜振甫（左）率參訪團啟程赴中國，登機前與夫人辜嚴倬雲（右）揮手致意。（中央社檔案照片）
2010年海基會舉行19週年慶，海基會董事長江丙坤（後右）與首任董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲（前右），一同觀看當年兩岸舉行辜汪會談的歷史照片。（中央社檔案照片）
2010年海基會舉行19週年慶，海基會董事長江丙坤（後右）與首任董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲（前右），一同觀看當年兩岸舉行辜汪會談的歷史照片。（中央社檔案照片）
2013年時任總統馬英九（左）在總統府主持婦聯會主任委員辜嚴倬雲（中）贈勳典禮，親頒二等景星勳章。（中央社檔案照片）
2013年時任總統馬英九（左）在總統府主持婦聯會主任委員辜嚴倬雲（中）贈勳典禮，親頒二等景星勳章。（中央社檔案照片）
2017年台泥公司董事長辜成允（左4）自樓梯摔落世。2016年4月，辜成允陪同母親辜嚴倬雲（左3）到金門參加紀念辜汪會談23週年活動，為「兩岸和平紀念碑」揭碑敲下和平鐘。（中央社檔案照片）
2017年台泥公司董事長辜成允（左4）自樓梯摔落世。2016年4月，辜成允陪同母親辜嚴倬雲（左3）到金門參加紀念辜汪會談23週年活動，為「兩岸和平紀念碑」揭碑敲下和平鐘。（中央社檔案照片）
2008年中國海協會長陳雲林（左）赴台泥大樓拜會辜嚴倬雲（右），致贈繪有辜振甫與故海協會會長汪道涵兩人畫像的瓷盤。（中央社檔案照片）
2008年中國海協會長陳雲林（左）赴台泥大樓拜會辜嚴倬雲（右），致贈繪有辜振甫與故海協會會長汪道涵兩人畫像的瓷盤。（中央社檔案照片）
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