辜嚴倬雲辭世 享壽105歲
2025/2/5 09:50（2/5 11:35 更新）
（中央社記者江明晏台北5日電）雲品國際今天發布新聞稿指出，台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲於2月4日安詳辭世，享壽105歲。
雲品指出，辜嚴倬雲生於民國13年，籍承書香，氣質高華，其祖父嚴復為民初啟蒙大儒，治學之嚴，識見之遠，後世景仰，辜嚴倬雲幼承家學，養成一身敦厚德性與宏遠志氣。青年時，入上海聖約翰大學，兼以赤子之心投身抗日救國。
辜嚴倬雲1946年輾轉來台灣，1949年與辜振甫結為連理。1140205
辜嚴倬雲
- 出生：民國13年11月29日
- 學歷：紐約聖約翰大學榮譽法學博士、上海聖約翰大學
- 經歷：總統府資政、辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會榮譽董事長、和信治癌中心醫院榮譽董事長、華興育幼院／華興中小學董事長、榮星幼兒園董事長、泰和興業公司董事長兼總經理、聖約翰科技大學董事長、振興醫療財團法人振興醫院董事長、中華民國婦女聯合會主任委員／秘書長、中華民國婦聯聽障文教基金會董事長、財團法人台北榮星文教基金會董事長
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