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辜嚴倬雲植物保種中心保育有成 台泥承諾支持

2022/1/17 15:44
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（中央社記者蔡芃敏台北17日電）「辜嚴倬雲植物保種中心」是熱帶與亞熱帶植物保育基地，保存近3.4萬種植物，中央大學將鹿林天文台發現的第526460號小行星命名為「辜嚴倬雲植物保種中心」。台泥承諾長期出資支持保種中心的日常運營。

辜嚴倬雲植物保種中心成立於2007年，由台泥集團長期支持經費，是熱帶與亞熱帶植物保育基地，主要蒐集熱帶、亞熱帶瀕臨危機或是珍稀植物。國立中央大學特別將鹿林天文台所發現的第526460號小行星，命名為「辜嚴倬雲植物保種中心」，並通過國際天文學聯合會（IAU）審查。

「辜嚴倬雲植物保種中心」小行星命名發表會與授證儀式今天登場，辜嚴倬雲2位女兒辜懷群、辜懷如代表出席活動。台泥董事長張安平致詞時表示，辜嚴倬雲保種中心設立初衷是打造熱帶植物的諾亞方舟，以維護全球生物的多樣性，10多年來保存近3萬4000種植物。如今，又賦予了一顆編號為526460星球的新生，辜嚴倬雲保種中心（Ceciliakoocen）的名字將永久鐫刻在星球上。

他說，台泥集團成立75年以來，一直在堅持為社會、為地球努力做值得做的事。台泥承諾長期出資支持保種中心的日常運營，承擔處理人類文明與大自然複雜關係的重任；媒體關心台泥至今投入的經費，一向不愛談論數字的張安平回應，「保存近3萬4000種植物，無價」。

辜懷群表示，「身為辜嚴倬雲的家人，從今天開始，多了一個理由仰望星空，探索宇宙奧秘的同時，可以尋找屬於帶著母親名字的那道光束」。

台泥表示，採集獵人們足跡遍及東南亞、中國、大洋洲、非洲、中南美洲等處，不斷與時間賽跑，在雨林消失前，搶救下將滅絕的植株。（編輯：郭無患）1110117

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