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匈牙利奧運吊環金牌喬拉尼染疫病逝 享年51歲

2022/1/25 10:04
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（中央社布達佩斯24日綜合外電報導）2000年雪梨奧運男子吊環金牌得主、匈牙利選手喬拉尼（Szilveszter Csollany）感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，享年51歲。

匈牙利奧林匹克委員會（Hungarian Olympic Committee）今天發布喬拉尼過世的消息，對他的往生表示極大哀傷。

喬拉尼去年12月生病住院，並戴上呼吸器。

匈牙利小報Blikk本月初報導，喬拉尼曾在臉書（Facebook）分享幾則「反疫苗」貼文，但為了擔任體操教練，他已接種過疫苗。

不過，報導說，他染疫前不久才施打疫苗，因此未能幫助他產生足夠抗體。

喬拉尼曾代表匈牙利出征1996年亞特蘭大奧運，在體操男子吊環項目摘下銀牌，4年後在雪梨奧運中更上一層樓，擊敗希臘選手坦帕科斯（Dimosthenis Tampakos）與保加利亞選手尤夫契夫（Yordan Yovchev），在男子吊環項目奪金。

喬拉尼1998年在歐洲錦標賽摘金後，2002年又在匈牙利德布勒森（Debrecen）世界競技體操錦標賽中捧回金牌。

退休之後，喬拉尼在愛爾蘭與奧地利擔任體操教練。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在訊息中寫道，「向這位冠軍好手告別」，文中附上一張喬拉尼的黑白照片。在1976年與1980年奧運奪金的匈牙利體操名將馬格雅（Zoltan Magyar）也致上哀悼，感嘆他英年早逝。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110125

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