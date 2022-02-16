鴻源集團吸金千億 前負責人沈長聲傳猝逝廈門

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前鴻源集團負責人沈長聲（左1）15日傳出在中國廈門的防疫旅館猝逝。圖為1990年時任鴻源機構負責人沈長聲召開記者會，宣布兩個月暫停出金及發放獲利，營業部門人員也暫停發放薪水及獎金。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北16日電）吸金上千億元、已宣布破產的前鴻源集團負責人沈長聲，15日晚間傳出在中國大陸廈門的防疫旅館猝逝，詳細死因仍待陸方單位調查釐清中。

發生於民國79年的鴻源集團吸金案，沈長聲被控吸金新台幣上千億元，造成近20萬人受害，被最高法院依違反銀行法判處有期徒刑7年確定；鴻源集團也被法院裁定破產。

沈長聲服刑後獲得假釋。民國98年間傳出沈長聲出入酒店、開進口名車、購買高級服飾，生活奢華。

當時，台北地方法院民事執行處法官鄭麗燕呼籲沈長聲儘速出面向法院說明，否則不排除將他管收。鄭麗燕也提及，依據破產法規定，破產人生活必須簡約，並且被限制住居，媒體多年前已報導沈長聲生活奢華，她接手鴻源案後，一直要找沈長聲出面說明，但沈長聲並未居住在戶籍地，始終找不到人。

鴻源破產案，北院已把鴻源資產分配給15萬餘名債權人。（編輯：張雅淨）1110216