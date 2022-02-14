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「魔鬼剋星」名導伊凡瑞特曼辭世 享壽75歲

2022/2/14 21:16（2/14 21:58 更新）
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好萊塢經典電影「魔鬼剋星」的導演暨製作人伊凡瑞特曼過世。圖為伊凡瑞特曼去年出席「魔鬼剋星 未來世」首映。（美聯社）
好萊塢經典電影「魔鬼剋星」的導演暨製作人伊凡瑞特曼過世。圖為伊凡瑞特曼去年出席「魔鬼剋星 未來世」首映。（美聯社）
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（中央社加州蒙特斯托13日綜合外電報導）美國媒體報導，好萊塢經典電影「魔鬼剋星」（Ghostbusters）的導演暨製作人伊凡瑞特曼（Ivan Reitman）已過世，享壽75歲。

伊凡瑞特曼的家人在發給美聯社的聯合聲明中表示，他12日晚間在加州蒙特斯托（Montecito）住家於睡夢中安祥過世。聲明中未闡明死因。

他的3名小孩在聲明中指出：「我們的家庭正為意外失去一位丈夫、父親和祖父而感到悲痛，他生前教導我們要永遠尋求生活中的美妙。」

伊凡瑞特曼是部分80及90年代最歷久彌新喜劇電影的背後推手，例如他執導及製作的1984年電影「魔鬼剋星」。

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「魔鬼剋星」由比爾莫瑞（Bill Murray）、雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）等明星主演，對流行文化影響深遠，吸引大批忠實影迷。

這部電影當年獲得巨大成功，之後更推出跨越數十載的系列電影，包括他兒子傑森瑞特曼（Jason Reitman）執導的去年電影「魔鬼剋星 未來世」（Ghostbusters: Afterlife）。

伊凡瑞特曼的執導作品還包括阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演的「龍兄鼠弟」（Twins）、「魔鬼孩子王」（Kindergarten Cop）及「魔鬼二世」（Junior）。

他也製作由籃球傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）與兔寶寶（Bugs Bunny）合演的1996年籃球電影「怪物奇兵」（Space Jam），以及由NBA巨星詹姆斯（LeBron James）主演的2021年續集電影「怪物奇兵 全新世代」（Space Jam: A New Legacy）。

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好萊塢名導保羅費格（Paul Feig）曾執導「魔鬼剋星」2016年重啟版。他推文說，自己對於伊凡瑞特曼的死訊感到震驚。

保羅費格寫道：「我曾有幸與伊凡（瑞特曼）密切合作，這永遠會是相當好的學習經歷。他執導了我最喜愛的部分史上最佳喜劇電影。我們喜劇界所有人都對他十分感激。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110214

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