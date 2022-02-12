台灣影史首名女導陳文敏103歲辭世 編導全才拍片扛家計

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北12日電）台灣電影史首名女導演陳文敏在夏威夷過世，享嵩壽103歲。她的兒子陳炎生今天表示，難忘母親曾在父親受傷時挑起家中生計重擔，四處播映自編自導的電影就為養活全家人。

陳炎生今天對中央社記者表示，母親近幾年已經進入安寧照護階段並定居於夏威夷，在3名醫生孫子的照護下度過晚年，於美國夏威夷時間11日上午辭世。他難忘母親曾為幫助家裡經營大明戲院，主動擔起選片與編導工作，甚至在父親受傷時，挑起家中生計重擔。

他表示，「我記得小時候因為要在全台灣露天電影院放映，哥哥姊姊都要提著大包小包追火車。我媽媽是個不服輸的人，就這樣養活一家。」

陳文敏是台灣影史首名女導演，與丈夫共同開設大明戲院，一手包辦戲院的建材採購及監工。大明戲院建成後，因初期票房不善，陳文敏主動擔起選片及編導工作，之後也開始創作劇本，內容多以家庭倫理片為主，因為故事貼近當時社會環境，打動許多女性觀眾。

陳文敏自編自導作品「茫茫鳥」、「苦戀」、「妖姬奪夫」、「可憐的媳婦」、「乞丐招女婿」，都擅於揭發「世間薄倖情郎」、「婆媳鬥爭」、「一夫二妻」的悲劇，議題曾引起當時媒體討論。（編輯：陳政偉）1110212