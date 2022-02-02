愛電影不一定要當導演 聞天祥：學做更寬容的觀眾

（中央社記者邱祖胤台北2日電）影評人、金馬影展執行長聞天祥，連續12年為金馬獎及台灣電影奔忙，他接受中央社記者專訪時表示，喜歡電影、關心電影的人愈來愈多，但不一定非得當影評人、導演不可，有時學習當一個更寬容的觀眾，反而是一件幸福的事。

聞天祥日前受邀擔任中央社Podcast節目「文化普拉斯」來賓，暢談他從高中時代開始瘋狂看電影，以及大學辦影展及創辦電影社的青春往事，聞天祥表示，他從來都不是一個革命者或改革者，卻一直被身邊的人拉去跳坑、參加革命，但他自己樂在其中，尤其電影一直是他的最愛。

聞天祥說，30年前的大學校園雖然有電影放映活動，但顯得陽春，也沒有主題性，他在學長鼓勵下，嘗試選片及播放電影，辦了一場為期一個月的小型影展，沒想到竟然小有盈餘，便在同學的慫恿下申請成立電影社，展開他漫長的「影展」生涯。

聞天祥笑說，當時社團做了許多創舉，不只在校園內介紹許多罕見的藝術電影，映後講座也必不可少，甚至還辦各式票選活動，選出年度電影及演員，還煞有其事的舉辦頒獎典禮，聞天祥說，「楊貴媚這輩子第一個獎，是輔大頒的喔！」足見當時就走得很前面。

聞天祥在訪問中還提到，導演侯孝賢2009年找他擔任金馬影展的執行長，聞天祥原本不答應，因為他當時手邊有台北電影節的工作，但侯孝賢一句話，就說服了他加入金馬獎的團隊。

「他說，金馬影展不是只有影展而己，而是還有許多事可以做，我們可以來做一些改變。」

聞天祥說，侯孝賢說得滿腔熱血，又提到改變，讓他馬上中招，「我那時就很浪漫地想說，侯孝賢耶，如果連侯孝賢都沒辦法改變什麼的話，我們應該會對這個環境徹底失望。」

十多年來，聞天祥的確做了許多創新及改變，一如當年在大學校園裡做的各種實驗，聞天祥舉前幾年在張艾嘉建議下舉辦的青少年電影學院為例，一開始連徵求工作人員都以青少年為主。

「我們希望找一些很特別但可能有點孤獨的孩子來做這件事，他們在同儕之間可能顯得很奇怪，卻因為熱愛電影而聚在一起，有些來自花蓮、台東的同學，雖然透過網路也能看到很好的電影，但他們沒有人的資源，這樣的場合多了讓他們學習互動的機會，以及找到同類。」

聞天祥說，自己學生時代就是這樣怪怪的人，但身邊有太多貴人，像高中老師就准許他的週記只寫影評，讓他一路能走到現在，「如果我現在坐在這個位置上，是否也能為幫這些可能跟我當年一樣的人，讓他們有更多的機會。」

聞天祥告訴他們：「你們喜歡電影，但以後不一定要當導演，不一定要當影評人，只要當一個更好、更寬容的觀眾就夠了。」（編輯：屈享平）1110202