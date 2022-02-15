三立「海董」林崑海病逝享壽70歲 計程車司機變影視霸主

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）三立電視台董事長 林崑海 林崑海小檔案 出生：1954年

學歷：國立成功大學中小企業管理顧問進修班結業

經歷：

三立電視公司董事長

新永安有線電視公司常務監察

高雄市政府顧問

高雄市警察局義刑中隊前鎮中隊長

高雄市錄影帶公會常務理事 看更多 關閉 罹癌在高雄榮總住院，昨晚過世，享壽70歲。人稱「海董」的林崑海曾是計程車司機，因敏銳商業頭腦，成功打造三立電視台，事業版圖橫跨政、商、媒。

三立電視今天發布聲明證實，林崑海於14日晚上10時28分病逝於高雄榮總，家屬、子孫等都陪同在側，林崑海安詳離世，走完人生最後一程。

三立電視台董事長、人稱「海董」的林崑海出身高雄，他一生傳奇，僅有國小學歷的他，從錄影帶事業發跡，到創立媒體集團，在南台灣「喊水會結凍」。

他對政治也有高度熱忱，曾是前行政院長謝長廷重要支持者，自己也曾以無黨籍參選過立委，近年來成為民進黨內派系湧言會精神領袖。

林崑海出生於高雄，原本是計程車司機，1983年與妻子張秀、小舅子張榮華一起頂下一間錄影帶出租店，並靠著這間錄影帶店成立「三立影視」，取「三足鼎立」之意，原本專做錄影帶出租業務，與自製秀場錄影帶，也因發行「豬哥亮歌廳秀」累積財力資本。

1990年代，台灣開放有線電視，張榮華為拓展新市場，除了將原有的錄影帶版權賣給電視台外，也開始製作能在電視頻道上播放的節目，包含「歡樂大滿貫」、「21世紀新人歌唱排行榜」等，不過一度因成本太高找不到買家，張榮華和林崑海決定自行申請有線電視頻道。

1993年，三立影視成立了三立頻道，逐漸擴大為三立電視，並以「鳥來伯與十三姨」、「台灣霹靂火」、「台灣龍捲風」等系列本土劇備受觀眾喜愛，也打造眾多綜藝節目，讓三立電視一度成為最賺錢的電視台。目前三立電視旗下共有8個電視頻道。

林崑海同時也涉及政界，2001年曾以無黨籍身分參選高雄立委，雖然落選，但仍積極參與政界活動，並經手房地產事業，在商界享譽盛名。

近年林崑海身體頻頻傳出有狀況，多名民進黨大老曾低調南下高雄探望，總統蔡英文在2021年初、8月曾兩度前去探視。林崑海昨晚因癌症過世，一段小黃司機搖身影視霸主的故事就此落幕。（編輯：張雅淨）1110215