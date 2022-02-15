追悼林崑海 湧言會不捨堅持在地初衷走下去

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）三立媒體集團董事長林崑海今天辭世，湧言會立委王定宇、趙天麟等人對於海董驟逝表示不捨與哀慟，允諾繼續為台灣本土化路線及栽培優秀青年而努力，服務社會堅持在地初衷走下去。

湧言會上午發布新聞稿表示，湧言會召集人王定宇哀慟海董驟逝，感念多年來受到的提攜及教導，推崇林崑海經營媒體的傳奇之外，對於他熱愛台灣的心，提攜許多本土政治工作者，為台灣價值還放棄了許多事業上的利益，令人敬佩。

王定宇透過新聞稿表示，湧言會是個目標、理念清楚的政治工作者結盟，成員與林崑海關心國家發展、深化本土路線想法一致，從立法院到基層地方議會都有理念相同的同志，是民進黨黨內中生代重要的新興意見團體，湧言會雖然痛失一位重要的長者，但是為台灣努力的精神依舊，湧言會將會更加團結、茁壯。

趙天麟指出，林崑海來自社會基層，創業過程顛簸，但是他奮勇的精神還有獨到眼光終能建立影視事業王國。就如同他經營的媒體事業堅持本土路線一樣，因為理念契合及關切黨內青壯世代從政者的參政機會，給予鼓勵與協助，他的關愛溫暖了青年參政者，成為湧言會備受敬重的精神領袖。

趙天麟說，海董是最挺台灣的媒體老闆，疼惜青年從政的長輩，從總統到初出茅廬的政治工作者，從國際局勢到內政的改革，只要愛台灣，海董都不遺餘力的支持。

趙天麟回憶2006年議員連任失利，擔任黨務及總統參選人發言人職務，三立的新聞與政論，成為他倡議理想的關鍵平台讓他成長。尤其，林崑海挺台不惜放棄中國龐大利益，很有智慧的讓海派轉型為由民進黨青壯世代主責的湧言會，那份一生懸命為台灣的遺志，湧言會的夥伴會堅實延續下去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市議員何博文指出，海董為人海派、正直、仗義，對於有理念的從政人員更是不遺餘力提供支持，給予年輕人機會，感念海董政治道路上一路提攜與照顧。

新聞稿表示，湧言會感念林崑海致力台灣本土化，鼓勵及提攜優秀後輩，建構平台，栽培有志從政青年圓夢。為深化台灣本土意識，將一本海董初衷，繼續深化台灣民主進程，鼓勵培植優秀青年參與投入公共事務。（編輯：孫承武）1110215