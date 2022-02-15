林崑海辭世 恐牽動民進黨湧言會發展與選戰布局

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）三立媒體集團董事長、民進黨新興派系湧言會的精神領袖 林崑海 林崑海小檔案 出生：1954年

學歷：國立成功大學中小企業管理顧問進修班結業

經歷：

三立電視公司董事長

新永安有線電視公司常務監察

高雄市政府顧問

高雄市警察局義刑中隊前鎮中隊長

高雄市錄影帶公會常務理事 看更多 關閉 辭世。高雄地方政壇人士認為，恐將牽動湧言會發展及未來地方選舉，不僅牽動高雄派系競合，矛盾也將更激烈。

林崑海熱心政治，也長期支持、栽培新秀，近年逐漸成為民進黨內新興派系勢力，原本被稱「海派」，之後更正名「湧言會」。

湧言會立委趙天麟擔任民進黨高雄市黨部主委，積極帶領子弟兵在地方選舉衝刺，也讓湧言會在高雄日益壯大，與新潮流的菊系分庭抗禮。林崑海辭世後，高雄地方政壇人士預料，將牽動湧言會發展及年底、甚至未來選舉布局。

至於年底高雄市長選舉，地方人士看法，現任陳其邁尋求連任應不受影響；但議員選舉部分，除了現任者尋求連任，湧言會和新潮流也各自推出新人參選，加上時代力量、台灣基進瓜分票源，預料競爭更為激烈，甚至戰火會延燒至議長選舉；陳其邁未來在人事安排上，恐也要更費心安撫派系，發揮穩定軍心力量。

多位湧言會所屬民代、綠營地方人士，今天在林崑海辭世後，基於尊重這位精神領袖，都相當低調不願多談選舉。湧言會高雄市議員林智鴻說，林崑海是堅定守護台灣價值的人，他的辭世令人惋惜難過，希望他一路好走。他也強調，此時不宜有任何政治解讀。

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1954年出生的林崑海，人稱「海董」，經營錄影帶出租店起家，後跨足秀場，1983年與妻子張秀、妻舅張榮華合資成立三立影視，靠藝人「豬哥亮歌廳秀」錄影帶打響名號，1993年進軍有線電視市場，成立三立頻道，之後逐漸擴大為三立電視。

林崑海曾在2001年謝長廷擔任高雄市長時，以無黨籍身分參選高雄市第2選區立委，但以2萬5705票高票落選。雖從政之路不順遂，但政商人脈豐厚，也熱心栽培新秀，逐漸成為民進黨內一大勢力。（編輯：孫承武）1110215