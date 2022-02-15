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林崑海辭世豎靈高雄靜思園 政商人士前往致祭

2022/2/15 12:34（2/15 13:42 更新）
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人稱「海董」的三立媒體集團董事長林崑海14日晚間病逝，遺體送往高雄市立殯儀館旁的靜思園會館。中央社記者董俊志攝 111年2月15日
人稱「海董」的三立媒體集團董事長林崑海14日晚間病逝，遺體送往高雄市立殯儀館旁的靜思園會館。中央社記者董俊志攝 111年2月15日
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）三立媒體集團董事長林崑海

林崑海小檔案

  • 出生：1954年
  • 學歷：國立成功大學中小企業管理顧問進修班結業
  • 經歷：
    三立電視公司董事長
    新永安有線電視公司常務監察
    高雄市政府顧問
    高雄市警察局義刑中隊前鎮中隊長
    高雄市錄影帶公會常務理事
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罹癌病逝，豎靈高市立殯儀館旁靜思園，上午包括民進黨籍立委賴瑞隆、民進黨團高雄市議會黨團總召鄭光峰、無黨籍議員陳善慧等人前往致祭。

三立今天發布聲明證實，林崑海於14日晚上10時28分病逝於高雄榮總，享壽70歲。雖然林崑海豎靈在高雄市立殯儀館旁的靜思園，但現場尚未布置完成，名牌也還未掛上。

靜思園上午有多名高雄民代前來致哀，包括賴瑞隆、鄭光峰、陳善慧，另還有年代集團董事長練台生。鄭光峰受訪簡短表示，凌晨獲悉海董狀況，特地來靈堂致意，其他狀況尊重家屬，不便對外說明。

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殯儀館現場一早工作人員搬運物資忙進忙出，並跟林崑海家屬確認事項。高雄市政府警察局長黃明昭11時許到場，他接受媒體聯訪指出，接收指示前來勘查現場動線，下午會有「長官」要來致哀，但未進一步透露所指為何人。

由於今晚2022台灣燈會點燈，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌將南下出席點燈儀式，加上警方現場勘查維安動線，更增地方傳言府院高層擬在燈會前抽空前來的可能性。（編輯：謝雅竹）1110215

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三立媒體集團董事長林崑海罹癌病逝，豎靈高雄市立殯儀館旁靜思園，高雄市政府警察局長黃明昭（右）15日上午接收指示前來勘查現場動線。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
三立媒體集團董事長林崑海罹癌病逝，豎靈高雄市立殯儀館旁靜思園，高雄市政府警察局長黃明昭（右）15日上午接收指示前來勘查現場動線。中央社記者洪學廣攝 111年2月15日
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