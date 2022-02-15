參選台北市長？林佳龍：城市治理回歸人民為本

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林佳龍（左2）15日被問及是否參選台北市長時表示，應思考誰具備條件，而不陷入個人輸贏或是黨的政治地盤消長。中央社記者蘇木春攝 111年2月15日

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（中央社記者蘇木春台中15日電）被視為年底台北市長選戰熱門人選的前交通部長林佳龍，今天被媒體問及是否參選，他表示，應思考誰具備條件，而不陷入個人輸贏或是黨的政治地盤消長，讓城市治理回歸人民為本。

林佳龍與衛福部長陳時中，都被看好是年底台北市長選戰的熱門人選。民進黨籍台北市議員王世堅昨天接受媒體聯訪時推薦林佳龍參選；陳時中昨天在記者會當中，也祝福林佳龍步步高升，引發外界討論。

林佳龍今天在台中出席活動，針對是否參選台北市長，他接受媒體聯訪時未正面回應，他表示，謝謝陳時中和王世堅的肯定跟鼓勵，選舉要選賢與能，台北是首都更是國際城市。

林佳龍說，民進黨已經24年沒有帶領台北這個城市，針對首長人選，可以比較、思考誰具備這樣的條件，促進台北代表台灣讓世界看見，也讓世界因為台北作為首都能夠更認同台灣，而不陷入個人輸贏或是黨的政治地盤消長，讓城市治理回歸人民為本。

而對於台中市長人選，林佳龍表示，他曾在台中十年磨一劍提出願景，很感謝台中能夠讓他實現理想，都是成長的養份，盼有適合的人才可以傳承，他也會幫忙輔選。希望台中市能夠再次政黨輪替，由民進黨推出的優秀人選來治理大台中，帶動中彰投均衡發展

他指出，現在民進黨提名是六都以徵召方式，也有選舉對策委員會做綜合評估，包括當事人意願、提出贏的策略相信都是在徵召時會考慮的。

林佳龍今天也率黨內組成的「台灣正青」聯合競選議員參選人，認購台東縣卑南鄉生產的鳳梨釋迦，捐贈給台中市愛心家園等7大社福團體。

林佳龍說，對台灣的水果與品牌有信心，但也要賣個好價格，在面臨中國打壓的情況下，「台灣正青」主動發起認捐200箱，支持台灣果農。他自己也當一隻「大母雞」，與小雞們團結力量大，盼帶動年底九合一選舉。（編輯：郭諭儒）1110215