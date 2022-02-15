提名議員再爆觸法前科 民眾黨擬設退場機制

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（中央社記者郭建伸台北15日電）台灣民眾黨提名的議員參選人日前爆出酒駕爭議，今天更有媒體報導有議員參選人有觸法前科。對此，民眾黨秘書長謝立功回應，若參選人自認選不下去，可能自行退選，而黨部也會評估參選人紀錄安排退場機制。

台灣民眾黨今天舉行「民眾慶元宵，各國大不同」記者會，除了秘書長謝立功、立委蔡壁如和邱臣遠出席外，也邀集民眾黨提名的議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨、陳世軒、李依芩、江品璁與會，並穿著異國服飾，象徵不同國家慶祝元宵節方式。

不過鏡週刊今天報導，民眾黨提名參選雲林縣第3選區縣議員的陳乙辰、苗栗縣第1選區縣議員的楊喬安，以及擬參選嘉義市議員的民眾黨嘉市西區服務處主任王冠鈞，都遭爆有觸法前科。

媒體今天詢問，民眾黨在提名審查前有要求繳交良民證，為何仍會提名有前科的人參選，未來是否比照酒駕爭議進一步處置。

謝立功表示，若參選人拿得出良民證，且觸法後可易科罰金、緩刑或判決較輕，民眾黨本來也希望給予機會，而這些提名的參選人也都符合原先的提名辦法。

謝立功表示，民眾黨對酒駕採取最高標準，酒駕跟其他前科有差別，但被提名人自認是否還能繼續參選，才是最重要關鍵；若參選人抗壓性不夠，禁不起社會檢驗，自認選不下去，有可能自行退選。

謝立功表示，除了自行退選，民眾黨仍有安排退場機制，選決會、中央委員會將評估參選人有無社會大眾無法接受的不良記錄。

此外，鏡週刊今天也報導，指民眾黨提名參選新北市第2選區市議員的黃琦翔曾是中國「惠台31項措施」的統戰樣板，甚至登上「新華日報」等中共官媒。媒體也詢問民眾黨是否處理。

蔡壁如表示，每個參選人都有自己的特色，不要辜負很多台商努力，但中國的認知作戰，統戰無所不在，呼籲不要淪為統戰樣板。

蔡壁如強調，若有人賣台，她一定會戰到底，呼籲一定要認清中國的兩面手法。

民眾黨發言人張清俊今天也透過聲明表示，感謝外界高度檢視黨籍參選人，而黃琦翔曾是中國大陸台商，並曾受邀在當地任教，由於表現傑出才登上中國大陸媒體，質疑媒體貼標籤過於牽強。

張清俊強調，民眾黨對於不適合的參選人，從不會迴避，也會提出合理的退場機制，但無的放矢地獵巫，無助於建立公開透明的優良選風。（編輯：黃國倫）1110215