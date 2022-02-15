侯友宜3幕僚辭職爭取選市議員 否認是「侯家軍」

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市政府前副發言人戴湘儀、呂家愷、前市長室秘書吳訓孝，今天宣布爭取國民黨提名參選新北市議員。他們表示，沒有所謂「侯家軍」，盼為民喉舌。

原任職新北市府的戴湘儀與呂家愷、吳訓孝3人，昨天在臉書（Facebook）宣布辭職離開市府，今天共同在市府外的市民廣場開記者會，宣布投入市議員選舉國民黨黨內初選爭取提名，也讓早已經在政壇的傳聞，正式搬上檯面。

在今年元旦升旗典禮當天，戴湘儀、呂家愷、吳訓孝都公開表示，面對新年的挑戰都準備好了，新年盼新北成為更偉大的城市，但對外界詢問是否參選都三緘其口。

戴湘儀今天在記者會宣布，將投入新莊區市議員選舉，曾任電視台主播的她，以空降之姿參選，近日將把戶籍遷到新莊，並向同黨籍的現任議長蔣根煌、市議員黃林玲玲請益，她說，前輩都非常大氣，對新人參選樂觀其成。

接受媒體聯訪時，戴湘儀表示，自己從記者的監督角色，到成為市府團隊成員，又受到市長侯友宜鼓勵，朝理想邁進；她瞭解，政策需經溝通、協調，深入傾聽地方基層聲音，希望扮演溝通橋梁，協助市府制訂政策更完善。

呂家愷表示，希望為家鄉、市議員第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）參選市議員，成為侯友宜新的力量；土樹三鶯地區除交通捷運建設、文化藝術，近年也有很多新世代移居，教育及生活機能都需要提升，盼讓家鄉成為工業科技與文化產業的多元共融生活圈。

吳訓孝則表示，追隨侯友宜學習5年，新的世代要有新的思維、做法，希望透過家人與地方前輩的經驗，傳承新舊融合，讓家鄉三重區、蘆洲區走向新的世代。

對於曾為市長侯友宜的貼身幕僚，甚至在侯友宜受訪時陪同的「鏡頭人物」，被外界封以「侯家軍」稱號，戴湘儀表示，沒有所謂的「侯家軍」，離開新北市府後，選舉就是自己的事情，與市府、市長侯友宜都沒有關係。

她告訴中央社記者，轉換角色不代表市府的市政做不好，而是民代可深入基層讓民眾的聲音被聽見。市府是龐大的行政機關，溝通協調與運作很不容易，他與侯友宜跑行程的經驗，看到需要更貼近心聲才能讓政策有效執行，辭職參選是角色平衡的轉換。

吳訓孝說，每個人都有自己的特質，他將融合這幾年的市府經驗，走出自己的風格，不認為自己是「侯家軍」。

呂家愷也否認自己是「侯家軍」，他說，雖曾在市府歷練也珍惜和市長侯友宜一起努力的日子，但現在他是新北市民，將與市民一起打拚。（編輯：李錫璋）1110215