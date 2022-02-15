出新書為下步參選起手式？林右昌：想太多

基隆市長林右昌24日將發表新書，他15日受訪時被問及新書是否為下一步參選的起手式時表示，「我覺得想太多了」，這本書比較像是跟大家分享心情，並不是從小寫到大，而是談成長過程中重要的事情、想法或轉變。中央社記者王朝鈺攝 111年2月15日

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市長林右昌將於24日發表新書「雙魚B．理科市長 林右昌的人生進擊RPG」。林右昌今天受訪時，被問到新書是否為下一步參選起手式時表示，「我覺得想太多了」。

昨天是西洋情人節，林右昌在臉書（Facebook）上傳2009年首次參選基隆市長開票之夜敗選時的感想，並附上一名女子披著彩帶抱著他親吻照片，由於只拍到這名女子綁著馬尾背影，引起網友好奇究竟是何人？

林右昌下午在市府貴賓室接受媒體聯訪說，「抱我的當然是我太太」，因為剛好拍到背影引起大家討論，從政參選以來太太吳秋英是他的最大助力，也給予很多支持，這幾年基隆有些進步和成長，太太更是他背後默默無名英雄。

談到新書，林右昌說，這其實不是他的第一本書，第一本書是「市長的口袋食堂」，而新書是他的成長過程不是自傳，有點像小時候大家打電動玩具RPG（角色扮演遊戲），過關、練功、打怪，一路成長的小故事，這是很好閱讀很輕鬆的一本書，他賣個關子，24日請大家拭目以待。

記者詢問，新書是否為下一步參選的起手式？林右昌說，「我覺得想太多了」，過去政治人物出書都會出自傳提奮鬥過程，他這本書比較像是跟大家分享心情，並不是從小寫到大，而是成長過程中重要事情、想法或轉變，這本書比較像是角色扮演的遊戲，練功、打怪、過關的過程，把人生中每個困境或突破各階段困難與讀者分享。

至於參選台北市長是否在人生規劃，林右昌表示，從政本來就不在他的人生規劃中，現在最重要工作就是把基隆市政做好，年底順利交棒，還有做好4月登場的城市博覽會，交出市民滿意的成績單。

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林右昌表示，新書也請總統蔡英文和立法院長游錫堃撰文推薦，因為兩位都是跟他很近距離接觸，在政治上看著他成長很重要的前輩。因為書名是「雙魚B．理科市長」，兩位前輩有點難以連結到書名，雖然他不是星座專家，不過聽說星座滿準，B型的他又比較浪漫，過去他的成長過程大家可能會覺得比較理想性有很多夢想，但經過學術和理科的訓練，也讓他變得更為嚴謹和有實踐能力。

林右昌說，書中提到他騎機車南北縱走「切西瓜」，兩位前輩一直不瞭解為何他會去做這件事，看完這本書後，蔡總統說她瞭解了，原來這就是雙魚B的堅持。（編輯：李錫璋）1110215