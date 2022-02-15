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三立證實林崑海14日病逝 治喪事宜尚未確定

2022/2/15 10:46（2/15 11:12 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北15日電）三立媒體集團董事長林崑海罹癌病逝，享壽70歲。三立今天發布聲明證實，林崑海已於14日晚上10時28分病逝於高雄榮總，至於治喪事宜，三立表示目前尚未確定。

人稱「海董」的三立媒體集團董事長林崑海，事業版圖橫跨政、商、媒，日前傳出因癌症病危消息，今天上午三立發布聲明證實，林崑海已於昨晚病逝高雄榮總，安詳走完人生最後一程，感謝各界關心。

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三立原訂今天中午將舉辦的新自製八點檔「一家團圓」記者會，找來金馬影后陳淑芳、金鐘最佳男女配角游安順、林嘉俐出席站台，但也因林崑海病逝，臨時取消。

林崑海在高雄出生、長大，早期曾是計程車司機，1983年與妻子張秀、小舅子張榮華集資成立三立影視，自製秀場錄影帶與錄影帶出租業務，成為三立電視台前身。林崑海後來也搶在媒體業興起之際，將原本的錄影帶事業轉型有線電視，1993年成立了三立頻道，再逐漸擴大為三立電視，開創媒體集團。（編輯：屈享平）1110215

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