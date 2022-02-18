更多編輯台推薦新聞：
冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看
運動

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
生活

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
2022過世名人
新聞專題
2022過世名人1/32

抗瘧之父連日清96歲逝 農委會呈請總統頒發褒揚令

2022/2/18 15:46（2/18 16:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
連日清家中牆上掛著師大傑出校友海報。（中央社檔案照片）
連日清家中牆上掛著師大傑出校友海報。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中、楊淑閔台北18日電）有「台灣抗瘧之父」之稱的連日清，於2月16日去世，享耆壽96歲。連日清長年研究熱帶傳染病，學界感到不捨，農委會主委陳吉仲今天說，會呈請總統蔡英文頒發褒揚令。

連日清出生於1927年，當時台灣是日本殖民統治時代，他在台北帝國大學熱帶醫學所打工時，獲得學者大森南三郎鼓勵，開始接觸熱帶傳染病研究工作，二戰結束後在台灣省立師範學院英語系取得學士學位。

之後幾經輾轉，連日清進入台灣省瘧疾研究所，致力於防瘧工作，在眾人努力下，成功讓台灣根除瘧疾。連日清後來將目光轉向登革熱，持續研究病媒蚊，他也多次獲外交部邀請，前往友邦協助防疫，70、80多歲仍多次前往聖多美普林西比，幫助訓練當地公衛人員和建立疫調制度，因而獲頒特種外交獎章。

台灣昆蟲學會臉書於17日發文指出，連日清於16日晚間去世，「一代大師的殞落，台灣昆蟲學會與昆蟲界晚進後輩們深感不捨與哀悼」。同時也呼籲學界承襲連日清的堅持與研究精神。

陳吉仲今天表示，感念連日清對昆蟲的研究，協助台灣及世界各國病蟲害防治作為，農委會近日將簽文呈請總統頒發褒揚令。（編輯：管中維）1110218

影片來源：潮台灣Trending Taiwan
延伸閱讀
每2分鐘就有一名兒童死於瘧疾 世衛批准全球首款疫苗[影]台博館特展疫觸即發 回顧台灣百年抗疫史三立「海董」林崑海病逝享壽70歲 計程車司機變影視霸主巴戈胰臟癌逝享壽68歲 童星出道縱橫演藝圈60載
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀